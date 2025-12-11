Lionel Messi, recientemente coronado campeón de la MLS con Inter Miami, iniciará una serie de amistosos en Sudamérica como parte de la pretemporada del equipo estadounidense, con el objetivo de mantenerse en ritmo competitivo de cara al Mundial 2026. El club confirmó encuentros en Colombia y Ecuador, mientras que un tercer duelo en Perú aún espera fecha y rival.

El primer partido será el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Inter Miami enfrentará a Atlético Nacional. La institución colombiana oficializó el encuentro y destacó la relevancia del cruce. “Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, expresó su presidente, Sebastián Arango.

Una semana después, el equipo dirigido por Javier Mascherano disputará su segundo amistoso ante Barcelona de Guayaquil en el estadio Banco Pichincha, con capacidad para 60.000 espectadores. Daniel Molina, gestor del acuerdo, aseguró que el encuentro del 7 de febrero podría ser “una oportunidad de recibir al astro argentino por última vez como campeón del mundo”.

La gira contempla un tercer compromiso en Perú, aunque Inter Miami no anunció aún el rival ni la fecha del partido, que completará la preparación internacional del equipo.