Grave denuncia contra Soledad Pastorutti: "Se desubicó con mi esposo"

Una durísima denuncia pública fue lanzada contra Soledad Pastorutti, casi un mes y medio después de que concluyera "La Voz Argentina". La acusación proviene de Vanesa Carbone, ex vedette y actual directora de la división de criminología y criminalística en la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, quien usó sus redes sociales para "destrozar" a la cantante.

Carbone es la esposa de Lucho González, uno de los participantes que formó parte del equipo de La Sole, y sus reclamos se centran en una serie de actitudes que ella sintió como "desubicadas" durante los cuatro meses de grabaciones. Carbone fue tajante en su publicación inicial: "Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar".

Publicidad

La molestia de Vanesa Carbone se debe a que sintió que Soledad Pastorutti le 'tiraba onda' a su marido a la hora de las devoluciones. Según su perspectiva, la incomodidad de González era evidente, y la situación se agravó al ocurrir frente a su hija: "Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez, lo más grave, dichas delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer".

Si bien Carbone no mencionó inicialmente nombres, luego hizo el anclaje necesario para que todos entendieran a quién se refería. Para ella, comentarios de la cantante como “yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho” y “duermo con frazada de Lucho" buscaban algo más allá de lo laboral.

Publicidad

Vanesa Carbone calificó el comportamiento como lamentable e impropio de alguien que ocupa un lugar tan destacado, señalando una doble moral en la artista: "Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser". Además, comparó la situación con el acoso si se invirtieran los géneros: "Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿Cómo lo llamarían? Acoso. Un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado".

La ex vedette concluyó explicando por qué mantuvo silencio mientras el programa se emitía: "Celebro que mi esposo no se subió al show mediático que buscaban armar, ni yo tampoco dije NADA, para que pudiera continuar. Preferí cuidar a MI HIJA MI ESPOSO MI FAMILIA en silencio. Ahora que el show terminó, te digo: con mi marido y mi familia NO. Porque te dejo el PONCHO de sombrero".