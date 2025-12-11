Las Intercámaras de la Industria Pesquera reiteraron al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el pedido para que el Gobierno elimine o reduzca las retenciones aplicadas a los productos del sector, que hoy constituye el octavo complejo exportador de la Argentina. La solicitud se fundamenta en las dificultades de competitividad que enfrenta la actividad, agravadas por la volatilidad de los precios internacionales y por una estructura de costos internos que califican como “elevada e inamovible”.

En un documento dirigido a la cartera económica, las entidades afirmaron que es indispensable “la eliminación de los Derechos de Exportación y los aranceles aplicados a los productos pesqueros para sostener el empleo, evitar el deterioro de las economías regionales del litoral marítimo y recuperar competitividad internacional”. Señalaron que, mientras diversas actividades productivas recibieron alivio fiscal (como las agroindustrias del NOA y NEA, economías frutihortícolas, industrias vitivinícolas, minería y el complejo petrolero y gasífero), el sector pesquero vuelve a quedar relegado.

La industria advirtió además que la presión tributaria actual pone en riesgo la continuidad de plantas, flotas y empleos, afectando de manera directa a las ciudades costeras que dependen de esta actividad. “Somos una actividad intensiva en mano de obra, muy sensible a la volatilidad del mercado internacional y con costos estructurales difíciles de absorber”, expresaron.

El núcleo del reclamo es recuperar competitividad en un sector donde más del 90% de la producción se destina a exportación, con un consumo interno extremadamente bajo. Por eso, sostienen que cualquier impuesto sobre el comercio exterior impacta de forma directa en la rentabilidad y en la posibilidad de mantener la actividad sin paralizaciones.

Según las cámaras, la eliminación de retenciones permitiría amortiguar las fluctuaciones de los precios de aforo, que en ocasiones obligaron a frenar la producción por la imposibilidad de cubrir los costos fijos. Asimismo, remarcaron que se trata de una medida de “bajo costo fiscal y alto impacto social y económico” para las provincias del litoral marítimo.

El pedido fue elevado en conjunto por las principales organizaciones del sector: CAPECA, CAPA, CAIPA, CAABPA, AEPCYF, UDIPA, CAPIP, CEPA y CAFREXPORT, que representan a empresas armadoras, frigoríficas y exportadoras de la cadena pesquera argentina.