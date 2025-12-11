El escándalo de Ingrid Grudke: “No quiero ser cómplice” fue la clave

Ingrid Grudke visitó a Moria Casán en La Mañana con Moria y abordó sin reservas la escandalosa infidelidad de su expareja, Martín Colantonio, que se produjo con la esposa de su sobrino. La modelo compartió por primera vez detalles sobre quién la alertó del engaño y cómo se destapó la traición.

Grudke relató que una amiga fue la persona clave que la puso en aviso, y recordó la frase contundente que recibió: “Me dijo: ‘No quiero ser cómplice de esto’”.

La modelo explicó que las sospechas comenzaron a crecer en Posadas, donde se originó el rumor. La amiga que la contactó lo hizo entre lágrimas, según recordó Ingrid visiblemente conmovida. La amiga le manifestó: “‘Yo no sé si esto es cierto, pero acá en Posadas dicen que Andrea está con Martín. No lo vi, no lo puedo asegurar, pero si llega a ser verdad no quiero ser cómplice. Quiero que al menos lo sepas’”.

Grudke reconoció que en su interior ya existía una premonición de que algo no estaba bien. “Por dentro venía intuyendo algo. Hacía un año que veía cosas raras, pero no sabía qué era”, admitió. Al ser consultada sobre el motivo de la traición, Grudke respondió con dolor que Colantonio y la otra mujer “Creyeron que yo no iba a descubrirlo”.

La ex pareja de la modelo se involucró con “una mujer de la familia”, la esposa de su sobrino. El impacto en su entorno fue devastador, y Grudke señaló lo que más le dolió: “Era una mujer de la familia. Que él se haya metido con la esposa de mi sobrino… para toda la familia fue una explosión. Nadie lo podía creer”, expresó.

Cabe recordar que la separación se confirmó hace más de un año en medio de fuertes rumores de infidelidad. En aquel momento, Grudke había compartido en Instagram un contundente posteo donde afirmó: “Yo no le debo respeto al ser humano que se burló de mí, no le debo empatía a quien me hizo daño a propósito porque su ego no resistía que mi luz brille más”.