Paula Chaves responde a las burlas por su "perrito callejero" navideño

El 8 de diciembre, con el tradicional armado del arbolito de Navidad (aunque algunos famosos se adelantaron), el público, convertido en "jurado," comenzó a evaluar las creaciones mostradas a través de las redes sociales. En este proceso de levantar y bajar el pulgar, la modelo Paula Chaves fue una de las celebridades que recibió varias críticas.

Su elección resultó ser un árbol algo "extraño," con adornos llamativos y ramas que parecían tener las luces ya integradas. La situación escaló hasta que sus propios compañeros en el programa Tapados de laburo (Olga) "se rieron y burlaron" de su diseño.

Cansada de que su árbol fuera "fuente de críticas," Paula Chaves dio una explicación sobre el tema. La modelo explicó que su árbol que usaba anualmente quedó en una caja que fue "imposible de encontrar luego de la mudanza," razón por la cual abandonó la búsqueda rápido y fue por lo fácil. Para defender la elección de este diseño peculiar, Chaves argumentó la decisión poniendo a las mascotas como ejemplo. Remarcó su filosofía al señalar: “Vi las luces y dije, voy a ir a lo simple. Yo no fui a buscar el Golden, yo fui a buscar al perrito callejero en el fondo. Es una obra de arte, es aesthetic”.