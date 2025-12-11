La Justicia realizó este jueves un allanamiento en un galpón ubicado en la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora, en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo. Según fuentes judiciales, cuando la Policía Federal llegó al lugar encontró a la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, cargando cajas en una camioneta Toyota SW4. En el vehículo también se localizaron cinco teléfonos celulares ocultos debajo de uno de los asientos.

La mujer fue demorada a unos 100 metros del galpón mientras el juez de la causa, Luis Armella, analizaba si correspondía ordenar su detención por presunto ocultamiento de información. Fuentes de la investigación señalaron que Sánchez fue encontrada “in fraganti” luego de tareas de inteligencia previas.

El allanamiento se activó tras un aporte realizado el día anterior por un comerciante identificado como “Hugo”, quien se comunicó de forma anónima con la fiscal Cecilia Incardona. El hombre, de 72 años, informó que alrededor de veinte días atrás observó a cuatro camionetas ploteadas con la firma Sur Finanza trasladar cajas hacia el galpón ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 11818. También aseguró que ese mismo día los vehículos regresaron para descargar más bultos.

En el interior del galpón, la Policía Federal encontró dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes —cuatro de ellas de grandes dimensiones—, posnets, documentación vehicular, dos computadoras, equipamiento médico, 30 cajas de documentación y cinco cajeros automáticos.

El operativo de Turdera se suma a una serie de procedimientos ordenados por el juez Armella en las últimas horas. Ayer dispuso siete allanamientos en Capital Federal sobre oficinas y sedes de empresas vinculadas a Vallejo, entre ellas Minella Stadium S.A., Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.

En Lomas de Zamora se realizaron además otros dos procedimientos: uno sobre una caja de seguridad de Sur Finanzas y otro en un domicilio legal de la firma Neocam S.A.S., donde funciona un comercio de joyería y compra de oro llamado “Lilian”, presuntamente administrado por la pareja de Vallejo, Maite Lorenzo.

Estos operativos se suman a los más de 30 allanamientos previamente ordenados en el ámbito del fútbol, que incluyeron procedimientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Superliga y 18 clubes de Primera y el Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.