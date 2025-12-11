El Ministerio de Educación comunicó el cronograma para lo que resta de diciembre según el Calendario Escolar 2025, detallando las fechas de cierre de ciclo lectivo, inscripciones a exámenes y actividades administrativas finales para todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

En Educación Inicial, el ciclo lectivo finalizará el 12 de diciembre, y entre el 15 y 17 se realizarán las inscripciones para el ciclo 2026. La primera reunión de padres de inscriptos será el 18 de diciembre, mientras que entre el 18 y 19 se presentarán los turnos de Licencia Anual Reglamentaria para directivos, porteros y secretarios. Las actividades de cierre institucional, autoevaluación y proyección del año abarcarán del 19 al 26 de diciembre, con notificación de conceptos profesionales el 26 y cierre de documentación el 29. La licencia anual comenzará el 30 de diciembre.

En Educación Primaria, el ciclo lectivo también finalizará el 12 de diciembre. Entre el 12 y 17 se desarrollará la instancia de recuperación, mientras que del 17 al 19 se realizarán los actos de finalización y la presentación de turnos de licencia para el personal administrativo. Las inscripciones para 2026 se extenderán del 19 al 23 de diciembre, y los cierres de documentación y notificación de conceptos se realizarán los días 26 y 29. La licencia anual comenzará el 30 de diciembre.

Para la Educación Secundaria Orientada y Artística, las instancias de recuperación extraordinaria finalizarán el 15 de diciembre. Entre el 16 y 18 se evaluarán los espacios curriculares pendientes y se presentarán los turnos de Licencia Anual Reglamentaria. La inscripción a evaluación de espacios pendientes (instancia febrero 2026) será el 16 y 17 de diciembre, mientras que el ciclo lectivo 2025 finalizará el 19. La matriculación a primer año 2026 será del 22 al 26, y la exhibición del cronograma de exámenes de febrero 2026 se hará los días 26 y 29. La licencia anual comenzará el 30 de diciembre.

En Educación Secundaria Técnica, Agrotécnica, Formación Profesional y Capacitación Laboral, el período extraordinario de fortalecimiento y evaluación concluirá el 15 de diciembre. Entre el 16 y 18 se realizarán evaluaciones ante comisión y presentación de turnos de licencia. El ciclo lectivo 2025 cerrará el 19 de diciembre, la matriculación a primer año 2026 será del 22 al 26, y la exhibición de exámenes y cierre de documentación se hará entre el 26 y 29. La licencia anual comienza el 30 de diciembre.

En Educación Superior, la preinscripción para ingreso 2026 se mantendrá hasta el 19 de diciembre, mientras que entre el 9 y 15 se recibirán consultas e inscripciones del segundo llamado de diciembre. Los exámenes ordinarios del segundo llamado serán del 16 al 22 de diciembre, al igual que la presentación de turnos de licencia anual. El cierre de documentación institucional será del 22 al 29, y la licencia anual iniciará el 30.

En Educación Especial, el ciclo lectivo finalizará el 12 de diciembre. Las inscripciones para 2026 se harán del 15 al 17, con primera reunión de padres el 18. Las actividades de cierre institucional y proyección del año serán del 19 al 26, con presentación de turnos de licencia el 18 y 19. La notificación de conceptos será el 26, el cierre de documentación el 29 y la licencia anual comenzará el 30 de diciembre.

Los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios tendrán entrega de conceptos profesionales los días 26 y 29 de diciembre, comenzando su licencia anual el 30.

Por último, en Educación No Formal, las mesas de exámenes finales se extenderán hasta el 18 de diciembre, el ciclo lectivo finalizará el 19 y las actividades de evaluación y proyección 2026 se realizarán los días 26 y 29. La licencia anual también iniciará el 30 de diciembre.

El Ministerio de Educación recordó que este cronograma es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas y constituye la base para la organización administrativa y pedagógica del cierre del ciclo lectivo 2025 y el inicio de 2026.

