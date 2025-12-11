"Vos también sos un pibe de barrio": la guerra sin tregua de L-Gante

Luego del momento de máxima tensión que se vivió entre L-Gante y Gustavo Méndez durante la emisión de "La Mañana con Moria", el cantante terminó la entrevista y abandonó el set visiblemente molesto. La bronca de Elián Valenzuela pudo más y, posteriormente, le envió un mensaje "bastante picante" al periodista a través de Instagram.

Méndez reveló al día siguiente que el cantante le había escrito un mensaje que, si bien borró, logró leer. El texto, que evidenciaba que el artista no tenía intenciones de conciliar, decía: "Vos también sos un pibe de barrio, lo que hiciste es lleva y trae".

Publicidad

La indignación del artista se desató cuando Méndez expuso en el programa una versión de los hechos proporcionada por Maxi el Brother, el exrepresentante de L-Gante. Durante la entrevista que Moria Casán le hacía a L-Gante, se habían discutido los distintos momentos difíciles que había atravesado en el año, incluyendo la disputa legal por temas económicos con Maxi. Aunque Elián había dicho que le mandaba saludos y que no guardaba rencor, la reacción de Maxi al contactar a Méndez con su versión de los hechos fue tomada por el cantante como una "suerte de traición".

Antes de que L-Gante se retirara, encaró a Méndez en vivo, llegando a decirle "boludo y gil". El periodista aseguró que su productora le pidió que no discutiera: "Mi productora por cucaracha me pidió que no discuta, que le pida perdón y me pareció justo porque esos son los valores que a mi me inculcaron".

Publicidad

Méndez defendió su postura, enfatizando que no tenía nada personal en contra del músico. Explicó que su proceder se debió a un tema profesional: "Le expliqué que no era así, que cuando uno va a la facultad de periodismo te enseñan que hay que tener las dos campanas. Si uno de los protagonistas te hablan, lo tenés que dar". El periodista insistió en que no fue a propósito y que la información era necesaria: "Yo lo quiero, no es que le hice esto a propósito. Maxi me mandó ese mensaje y lo tuve que decir porque era su versión de las cosas". Incluso recordó su apoyo pasado: "Yo fui uno de los primeros que lo entrevistó, lo banqué cuando estuvo detenido y hasta le mandé agua bendita de la Virgen de San Nicolás... insisto, esto no fue algo personal para nada".