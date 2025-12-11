El explosivo noviazgo de Fede Bal: Carmen Barbieri se enteró en TV

Finalmente, Evelyn Botto y Fede Bal confirmaron que están de novios. La actriz fue la encargada de hacerlo público, revelando la noticia en su programa, Tapados de Laburo (OLGA), mostrando nervios y risas.

Botto reveló que el noviazgo fue propuesto por ella de manera muy espontánea. Ella relató: “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’, me dijo ‘nada’ y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’. Fue un poco así”.

Un detalle clave que la pareja hizo público es que mantienen una relación abierta, algo que blanquearon rápidamente desde que se conoció la primera foto de ellos juntos,. Ambos comprenden este tipo de relaciones y no les molesta la idea de verse con otras personas, teniendo las cosas claras. Sobre este punto, Botto declaró: "Es nuestro primer vínculo abierto. Nuestras personalidades se llevan muy bien con eso y charlamos todo. Hay más ruido afuera, nosotros tenemos muy claro todo".

Mientras Evelyn confirmó la relación, Fede Bal no se ha pronunciado públicamente. Sin embargo, su madre, Carmen Barbieri, sí habló y sorprendió al revelar la forma inusual en que se enteró de la noticia. La conductora le confesó al notero de Desayuno Americano (América): "La verdad es que me enteré por la televisión, gracias a ustedes".

Carmen, lejos de reprocharle a su hijo, bromeó sobre su falta de comunicación: "Fede no me lo contó, ¿será porque sabe que yo ventilo todo?". No obstante, reiteró que se enteró al mismo tiempo que el público: "Ella lo contó y mi hijo no me dijo nada, me enteré de la misma manera que todos ustedes". Barbieri mencionó que ha conversado con Evelyn un par de veces por teléfono, pero aún no ha tenido la oportunidad de conocerla en persona, explicando que "Ella trabaja mucho y yo también".