Una de las principales empresas mineras que opera en San Juan pidió formalmente al Gobierno nacional su incorporación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La presentación fue realizada por Vicuña Argentina S.A., la sociedad que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol, y que ahora los unifica bajo la denominación “Proyecto Vicuña”. La compañía reclamó entrar al esquema bajo la categoría PEELP, destinada a iniciativas consideradas estratégicas por su horizonte productivo y su aporte exportador. En este caso, la firma estima que la explotación de cobre, oro y plata podría sostenerse por varias décadas.

La solicitud, elevada ante la Secretaría de Minería de la Nación, apunta a blindar una inversión escalonada y de largo aliento, con desembolsos que se repartirán en distintas etapas de desarrollo. Desde la empresa señalaron que el objetivo es consolidar un marco de previsibilidad que permita avanzar en ingeniería, infraestructura, contratación y encadenamientos productivos sin sobresaltos regulatorios. La apuesta es robusta: se trata de uno de los complejos mineros más grandes del país y uno de los más relevantes de la cordillera andina.

Publicidad

En el documento presentado ante Nación se detalla que el Proyecto Vicuña concentrará toda la inversión del lado argentino, aun cuando se trate de un emprendimiento binacional. Los yacimientos involucrados —Josemaría y Filo del Sol— se encuentran en la cordillera sanjuanina, en el límite con Chile. La integración operativa de ambos depósitos pretende optimizar recursos, unificar estudios técnicos y acelerar los tiempos necesarios para el inicio de la fase de construcción.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, destacó que el pedido de adhesión al RIGI es una señal de “confianza en Argentina como socio de largo plazo”. También subrayó que el régimen tributario y regulatorio que ofrece el programa —que incluye reducción del impuesto a las ganancias, menores retenciones, exención de aranceles de importación, beneficios en IVA y estabilidad fiscal por 40 años— constituye un factor decisivo para asegurar inversiones de esta magnitud. Según expresó el ejecutivo, la estabilidad y la previsibilidad “permiten planificar desarrollos responsables y con beneficios económicos compartidos” para la Nación y la provincia.

Publicidad

La empresa también recordó que el proyecto continúa en plena etapa de análisis técnico. Los estudios de ingeniería avanzan con la meta de publicar un informe integrado durante el primer trimestre de 2026, un documento clave para definir costos, cronogramas y la construcción de la futura infraestructura minera. Ese reporte será determinante para las próximas decisiones que tomarán los socios del proyecto.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta conformada por BHP y Lundin Mining, dos de las corporaciones mineras más importantes del mundo. La unión busca potenciar el desarrollo de Josemaría —considerado uno de los depósitos de cobre más avanzados de Argentina— y de Filo del Sol, un yacimiento de cobre, oro y plata con potencial de expansión. Ambos proyectos han sido señalados en reiteradas ocasiones como motores centrales para la economía minera sanjuanina en las próximas décadas.

Publicidad

En el Gobierno provincial siguen de cerca la evolución del pedido, ya que el eventual ingreso al RIGI implicaría un fortalecimiento del panorama inversor y un mensaje favorable al mercado internacional en un contexto donde San Juan busca sostener su posición como principal jurisdicción minera del país. Mientras Nación analiza la presentación, la empresa continúa ajustando su planificación técnica y financiera con la expectativa de que el régimen le otorgue el marco de estabilidad que considera indispensable para avanzar en un proyecto que podría cambiar el mapa productivo de la región.

Dato

Vicuña es la quinta minera ubicada en San Juan que solicita el RIGI. El primero en hacerlo fue Loz Azules, al que ya se lo aprobaron. Además, Gualcamayo, El Pachón y Veladero ya solicitaron ingresar al régimen.