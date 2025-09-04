El Ministerio de Gobierno de San Juan ha abierto oficialmente la convocatoria para que las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la provincia participen en la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, cuyo lema este año es "San Juan, mi tierra querida". La invitación, publicada el jueves 04 de septiembre de 2025, busca integrar a estas instituciones en uno de los eventos más emblemáticos de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, tiene como objetivos principales fortalecer los lazos de solidaridad y promover el bienestar dentro de la comunidad sanjuanina. Además, busca visibilizar el impacto positivo que tienen las organizaciones en la sociedad, generar espacios de encuentro e intercambio, y fomentar una cultura de participación solidaria y responsable que refleje los valores de San Juan.

Todas las instituciones interesadas en formar parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025 podrán inscribirse a través de un enlace, seleccionando la opción "instituciones/ong". Es crucial tener en cuenta que la fecha límite para completar este registro es hasta el 10 de septiembre, por lo que se recomienda a las organizaciones agilizar el proceso para asegurar su participación.

En enlace para la inscripción es:

https://fiestanacionaldelsol.com/convocatorias-2025/stands-2025