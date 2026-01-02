La Copa de Campeones 2026 ya tiene sus equipos confirmados y, junto con ese anuncio, la Federación Sanjuanina de Fútbol explicó oficialmente por qué el campeón y el subcampeón de la última edición no formarán parte del certamen. La aclaración llegó tras reiteradas consultas de hinchas y periodistas ante dos ausencias de peso en la edición número 59 del tradicional torneo provincial.

Según informó la entidad rectora del fútbol sanjuanino, las decisiones estuvieron vinculadas a cuestiones institucionales, económicas y de plazos administrativos, y no a conflictos deportivos. El objetivo del comunicado fue ordenar la información y llevar claridad al público.

Por qué no participa Peñaflor

En el caso del campeón vigente, Club Atlético Peñaflor, la Federación explicó que el club fue notificado en tiempo y forma. La comunicación se realizó con su presidente, Pedro Salinas, quien informó que la institución no participaría por falta de apoyo para afrontar la competencia.

Esa decisión fue luego ratificada mediante una nota presentada a través de la Liga Caucetera, en la que se indicó que la Municipalidad no estaría colaborando económicamente. Desde la Federación se remarcó que la determinación fue institucional y debidamente formalizada.

Además, se recordó que Peñaflor, junto a otros 28 clubes, votó en su momento que en la Copa 2025 solo se cubriera el seguro del jugador, sin pozo económico para premiar al campeón y subcampeón. La medida respondió al fuerte incremento del costo del seguro, que aumentó siete veces en comparación con el año anterior.

La Federación también aclaró que se gestionó una ayuda económica ante la Secretaría de Deportes, que se hizo efectiva en abril con un aporte de 700.000 pesos por club. En el caso de Peñaflor, el pago se canalizó a través de la Liga Caucetera. A esto se suma que, por ser campeón y representante de la Federación en el Torneo Regional Amateur, el club recibió el doble de ayuda económica que los clubes invitados.

Actualmente, Peñaflor se encuentra disputando los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, donde enfrentará a Unión de Rawson. Desde la Federación se expresó comprensión ante la dificultad de afrontar dos torneos interligas en simultáneo, principalmente por los costos de traslados.

La situación de Árbol Verde

Respecto al subcampeón, Club Árbol Verde, la Federación informó que la invitación fue cursada en varias oportunidades. Incluso, el último domingo previo al cierre de inscripciones se consultó de manera personal al presidente Hugo Mercado, quedando la respuesta pendiente.

Antes del cierre definitivo del listado de equipos, fijado para el martes 30 de diciembre, se volvió a insistir sin obtener confirmación. Recién el miércoles 31, a última hora, un directivo del club solicitó un lugar en el certamen, pero para ese momento los cupos ya estaban completos, por lo que la respuesta fue negativa. Se aclaró que, de haberse liberado una vacante, el club habría sido notificado de inmediato.

En cuanto a los premios económicos de la edición anterior, la Federación señaló que no existieron inconvenientes con Árbol Verde, incluso cuando el club había propuesto abonar un adicional para recaudar fondos destinados a un premio en efectivo.

Una aclaración necesaria

Desde la Federación Sanjuanina de Fútbol lamentaron que ni Peñaflor ni Árbol Verde puedan participar de esta edición, pese a que desde un principio se les había asignado un lugar. Con los equipos confirmados y las explicaciones realizadas, la Copa de Campeones 2026 comienza a tomar forma y vuelve a instalarse como uno de los grandes escenarios del fútbol del interior sanjuanino.

Qué equipos jugarán la Copa de Campeones 2026

En paralelo a la aclaración, la Federación confirmó los ocho clubes que serán cabeza de grupo en esta edición, representando a distintos departamentos de la provincia. Desde Sarmiento participará General Sarmiento, mientras que Caucete estará representado por El Rincón. Calingasta dirá presente con La Capilla.

En el norte provincial, Jáchal tendrá como estandarte a Estrella, Albardón contará con Paso de los Andes e Iglesia con San Lorenzo de Rodeo. La nómina se completa con Yrigoyen, por Santa Lucía, y La Chimbera, representante de 25 de Mayo.

La confirmación temprana de los clubes permite avanzar con el armado del fixture y la organización general de un torneo que implica traslados largos y un importante esfuerzo logístico para las instituciones.