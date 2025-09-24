Copa Libertadores: hora y cómo ver Estudiantes vs. Flamengo

El estadio UNO Jorge Luis Hirschi será el escenario de un choque de alto voltaje por la CONMEBOL Libertadores 2025-2026. Estudiantes de La Plata se enfrentará a Flamengo en la revancha de los cuartos de final, en un partido que definirá al semifinalista del torneo. Con el marcador 2-1 a favor de los brasileños en la ida, el equipo local buscará revertir la imagen del primer encuentro y hacer valer su localía ante uno de los principales candidatos al título. El partido está programado para el jueves 25 de septiembre a las 21:30 (hora argentina).

El presente de ambos equipos es dispar. Estudiantes atraviesa un momento irregular en el torneo local, ubicándose en la mitad de la tabla en el Grupo A del Torneo Clausura. En la ida contra Flamengo, el equipo fue superado en gran parte del encuentro y solo logró descontar cuando su rival se quedó con un jugador menos. Por su parte, el equipo carioca llega en un gran nivel, tanto en el Brasileirao como en la Libertadores, y aunque dominó el primer partido, la serie quedó abierta por la mínima diferencia.

Figuras en el campo

El encuentro contará con la presencia de varias figuras destacadas en ambos planteles. En el lado de Estudiantes, la solidez de Santiago Ascacíbar en el mediocampo, la experiencia de Guido Carrillo en el ataque y la presencia de Santiago Núñez y Cristian Medina serán claves para la búsqueda de la remontada.

Por su parte, Flamengo ostenta un plantel repleto de estrellas, entre las que sobresalen Giorgian de Arrascaeta, la capacidad goleadora de Pedro, la velocidad de Samuel Lino, la jerarquía de Nicolás de la Cruz y la experiencia de Saúl Ñíguez. El poderío ofensivo del equipo brasileño será una de las mayores amenazas para la defensa argentina.

Un antecedente con polémica

El último choque entre ambos equipos, en Río de Janeiro, no estuvo exento de controversia. A pesar del claro dominio de Flamengo, que se puso 2-0 con goles de Pedro y Guillermo Varela, la expulsión de Gonzalo Plata en el segundo tiempo cambió el curso del partido y permitió el descuento de Estudiantes. Sin embargo, en un giro inesperado, CONMEBOL rectificó la decisión del árbitro y le retiró la tarjeta roja a Plata, quien estará habilitado para jugar la revancha.

Este segundo encuentro promete ser un duelo intenso y crucial para la aspiración de ambos equipos. La serie se encuentra abierta y el ganador se medirá en semifinales, por lo que tanto Estudiantes como Flamengo saldrán al campo con la obligación de conseguir un resultado positivo. El partido se podrá seguir en vivo a través del Plan Premium de Disney+.