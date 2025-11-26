Se definieron los cuatro equipos que lucharán por un lugar en la gran final del Torneo Senior +38 de San Juan 2025. Colon Junior, Villa Obrera, Desamparados y Del Bono avanzaron a las semifinales, prometiendo intensos encuentros que mantendrán a los aficionados al borde del asiento.

Los cruces de semifinales serán definidos por la organización del torneo y se disputarán el próximo martes 2 de diciembre, en las canchas de López, ubicadas en Alto de Sierra. Cada equipo buscará dar lo mejor para asegurarse un lugar en la final y continuar con la ilusión de consagrarse campeón.

El Torneo Senior +38, que reúne a jugadores con amplia experiencia en el fútbol local, se ha destacado por su competitividad y el nivel de emoción en cada partido. Ahora, con las semifinales definidas, la expectativa crece y los aficionados esperan un cierre de torneo apasionante.

Los equipos deberán prepararse para lo que promete ser una jornada cargada de buen fútbol y rivalidad histórica, donde solo dos clubes lograrán avanzar a la final y pelear por el título 2025.