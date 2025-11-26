El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión de Gabinete en Casa Rosada que marcó el inicio de una nueva etapa de su gestión, con la presentación de los dos últimos nombres que se sumarán al equipo nacional: Carlos Presti, designado próximo ministro de Defensa, y Alejandra Monteoliva, futura titular de Seguridad. La cita, prevista para las 9.30, contó con asistencia completa y un clima de reorganización interna.

Media hora antes del horario fijado, los pasillos del Palacio de Gobierno se paralizaron con la llegada inesperada del Presidente, cuya presencia no estaba confirmada. A partir de ese momento, los ministros vigentes, los funcionarios salientes y los entrantes fueron desfilando por el Salón de los Bustos para participar del encuentro.

Entre los presentes estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; Mariano Cúneo Libarona, quien asistió con bastón tras una operación; Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación; el ministro de Economía, Luis Caputo; Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores; y Diego Santilli, responsable del área de Interior.

También participaron el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, habituales figuras en las reuniones del Gabinete nacional.

El encuentro formalizó el ingreso de Presti y Monteoliva a la estructura del Gobierno y dio inicio a una etapa de reacomodamiento político en el Ejecutivo, en medio de un contexto de tensiones internas y redefinición de prioridades para los próximos meses.