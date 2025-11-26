A qué famoso intentó conquistar Mariana Brey y fue rechazada

Un intenso conflicto se desató cuando Mariana Brey habría hablado sobre el Tucu López sin mencionarlo, utilizando una frase de presentación que lo identificaba como “él ex de Sabrin Rojas”. Esta situación llegó a oídos de Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano y pediatra, quien, indignada, defendió a su compañero.

Cata Gorostidi salió al cruce de la periodista desde All Access, el programa de streaming que conduce en Dgo junto al actor tucumano y Sabrina Cortez. La ex GH se dirigió a López y le preguntó: “¿Viste lo que dijo de vos?”. Y continuó con el reproche: “¡Qué atrevida la Brey! ¿No? Dijo ´a ese es el ex de Sabrina Rojas, no´”. El actor y locutor minimizó el comentario, acotando: “Y, pero es... Es el estilo de ella”. Sin embargo, Gorostidi insistió en su queja: “¡Pero Mariana Brey!”.

Enfurecida, la ex hermanita cuestionó la actitud de la periodista, quien en el último tiempo se ha enfocado en un perfil político y Mileista: “¿Pero vos quién te pensás que sos reina? No es ningún ex de nadie. Es el señor Tucu López. El conductor de este programa, actor, o sea, ¿Qué te pasa Mariana Brey? Desde que saliste de dónde. Disculpame. ¿Qué estilo? ¿Qué es eso de ningunear pelotudeces?”.

Gorostidi siguió arremetiendo, sin ceder ante la periodista: “¿Pero quién te pensás que sos? Cada pelotudeces andás diciendo por ahí y nos ningunéas a nuestro conductor y a nuestro compañero que tanto queremos. Bajá los humitos porque tampoco es que vos sos Johnny Deep”.

La ex GH la instó a calmarse: “Así que andá calmándote un poquito. Claro. Pará”. Ante la escalada, el Tucu López interrumpió y deslizó una posible razón para el enojo de Brey: “Estaba chequeando. Capaz se calentó porque no le contesté algún mensaje alguna vez. Pero no estaba”.

Gorostidi aprovechó ese comentario para lanzar una fuerte acusación hacia Brey, mirándola directamente a cámara: “¿Qué te pasa Brey? ¿Te gusta el Tucu López y no te dio bola? Ningunear así… Cómo no te va a conocer. Si es periodista de espectáculos y ahora se hace la política cómo no te va a conocer”.