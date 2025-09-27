La Municipalidad de Ullum emitió un comunicado informando a los vecinos sobre las consecuencias de la fuerte incidencia del viento sur en el departamento. El fenómeno meteorológico provocó un corte de electricidad total que afecta a toda la zona, así como la caída de árboles en diversos puntos.

Ante esta situación, se ha solicitado enfáticamente a todos los vecinos circular con máxima precaución y evitar exponerse a situaciones de riesgo hasta que las condiciones climáticas mejoren y los equipos de emergencia logren controlar la situación.

Operativo de emergencia en marcha

Para hacer frente a los daños y restablecer la normalidad lo antes posible, la Municipalidad ha desplegado personal de Defensa Civil y del área de Servicios Municipales. Estos equipos se encuentran actualmente trabajando intensamente en el despeje de las principales rutas y accesos del departamento.

Se reitera la importancia de la colaboración ciudadana al mantenerse a resguardo y permitir que el personal afectado pueda realizar sus tareas sin inconvenientes.

La Municipalidad recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio para recibir las últimas novedades y actualizaciones sobre el estado de los servicios y las vías de circulación.