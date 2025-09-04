El festival Cosquín Rock se prepara para su 26ª edición los días 14 y 15 de febrero de 2026 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y ya ha confirmado sus primeras bandas, generando una enorme expectativa, especialmente por la inclusión de Abel Pintos como una gran sorpresa. Esta confirmación llega tras el rotundo éxito de su 25º aniversario, que congregó a más de 110 mil personas con entradas agotadas.

La incorporación de Abel Pintos, figura reconocida del folclore, "rompe esquemas" al traer este género a un escenario tradicionalmente rockero, prometiendo así "fusionar géneros y atraer nuevas audiencias" a este "ritual veraniego". La organización del festival, liderada por En Vivo Producciones, busca con esta decisión consolidar la "esencia rockera" del evento mientras "abre las puertas a la diversidad musical".

Además de la sorpresiva presencia de Abel Pintos, la grilla preliminar incluye una combinación "explosiva" de "íconos del rock argentino" y "propuestas frescas". Entre los nombres destacados se encuentran Trueno, Babasónicos, Morat, Los Caligaris, Caras Extrañas, Cruzando el Charco, Divididos, Estelares, Eruca Sativa, El Kuelgue, Guasones, Turf, Jóvenes Pordioseros, Bersuit Vergarabat, Kapanga, Los Pericos y Marilina Bertoldi. Esta selección de artistas refleja el "espíritu inclusivo" de Cosquín Rock, que sigue siendo un "punto de encuentro para generaciones y estilos musicales".

Desde su primera edición en 2001 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, el festival ha "crecido exponencialmente", pasando por la Comuna de San Roque hasta establecerse definitivamente en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Con 25 ediciones consecutivas, Cosquín Rock se ha consolidado como el "evento musical más convocante de Argentina y un referente en Latinoamérica", expandiéndose incluso a países como Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España.

Más allá de la música, Cosquín Rock es definido como "un encuentro federal que reúne a familias, jóvenes y amantes de la cultura". Cada edición se convierte en un "crisol de anécdotas, emociones y momentos inolvidables", desde los "pogos más intensos hasta las colaboraciones inesperadas entre artistas".