Una triste noticia conmocionó este jueves al barrio Pateta, en Chimbas. Una mujer de 85 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda. La víctima fue identificada como Albertina Núñez, quien llevaba al menos 48 horas fallecida según los primeros indicios.

Los primeros datos indican que fue su hija quien realizó el hallazgo al acercarse a visitarla y, al no obtener respuesta, ingresó al domicilio y encontró el cuerpo. De inmediato dio aviso a las autoridades.

La Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia y los estudios correspondientes que permitan determinar con precisión la causa del deceso. De manera preliminar, fuentes judiciales señalaron que el cuerpo no presentaba signos de criminalidad y señalaron que llevaría 72 horas muerta.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales N°6, con el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio a cargo de la investigación. Por estas horas se trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de los informes médicos para esclarecer la situación.

