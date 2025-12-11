Los temores y dudas de Morena Rial sobre su embarazo en la cárcel

Después de dos meses detenida en el penal de Magdalena, la Justicia volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria para Morena Rial. Sin embargo, la causa ha dado un giro inesperado luego de que sus abogados, Martín Leiro y Alejandro Cipolla, presentaran un escrito asegurando que la influencer podría estar embarazada.

Esta revelación llevó a los abogados a pedirle a la Justicia que se encargue de confirmar, o no, el embarazo de Morena Rial para, de esta manera, volver a solicitar una domiciliaria.

Facundo Ventura, amigo de Morena, brindó detalles sobre la situación de la detenida. Ventura relató que ella "Estuvo descompuesta y con vómitos, aunque puede ser producto de mala alimentación. Van a hacerle estudios de sangre para confirmar". Además, añadió que "Las amigas, que la conocen muy bien, creen que sí. De hecho, su deseo era tener tres hijos".

Ventura también indicó que existe incertidumbre respecto a las fechas de la concepción, ya que "Ellas no están seguras de en qué momento se habría quedado embarazada si antes de estar presa o después". Es decir, que no hay seguridad sobre la paternidad.

Respecto a su estado de ánimo, Facundo Ventura contó que Morena "Está muy triste porque cree que Jorge le soltó la mano. Se siente bajoneada y tiene poco apetito".

Por su parte, el abogado Martín Leiro insistió en que continuará buscando la prisión domiciliaria y aclaró que si bien Mauricio D'alessandro mencionó que ella estaría de cinco meses, esa información no es precisa: "No son ni cinco ni seis meses de atraso, son dos o tres".

Leiro enfatizó que la confirmación debe ser ordenada por el juzgado: "Toda comprobación que se haga, tiene que ser por medio del juzgado. No somos médicos, el servicio penitenciario no le puede hacer ningún test o prueba a una interna sin una orden judicial". El abogado dejó claro el escenario futuro de Rial en caso de confirmarse la noticia: "Si llega a estar embarazada, tiene que seguir su vida en arresto domiciliario".

Sobre la más reciente negativa de la prisión domiciliaria, Leiro manifestó la entereza de su clienta: "Se lo tomó bien, habló bien conmigo y Alejandro. Me pidió que vaya. Le está haciendo bien el tratamiento psicológico". Por ahora, solo resta esperar a la confirmación de la Justicia.