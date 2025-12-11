Rocío Marengo recibió el alta, pero su bebé sigue internado: "No es fácil"

Una semana después del nacimiento de su hijo, Rocío Marengo pudo regresar a su hogar tras recibir el alta médica del Sanatorio Otamendi. No obstante, el bebé, Isidro Fort Marengo, deberá permanecer ingresado en la sala de neonatología durante un tiempo más debido a que el parto se adelantó.

La actriz compartió la noticia directamente en sus redes sociales, actualizando el estado de la situación. Marengo informó a sus seguidores que, si bien ella ya estaba en casa, su compañero aún continuaría hospitalizado: "Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3".

Isidro nació el pasado 3 de diciembre. Previamente, la actriz había compartido los datos exactos del nacimiento en el centro médico: "Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg".

A pesar de la separación física, Marengo se mostró fuerte y emocionada por el apoyo que ella y su hijo han recibido. La madre reconoció la dificultad de la situación, pero destacó la fortaleza de su bebé: "Claramente, no es nada fácil... pero bebito es crack. Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo".

Además de la declaración sobre la complejidad del momento, la actriz dedicó palabras de gratitud a quienes la han acompañado: "Tengo miles de mensajitos y regalitos. ¡Gracias! De a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí".