La versión de Martín Demichelis sobre el video con una mujer en Mendoza

Martín Demichelis fue captado este fin de semana en Mendoza durante la celebración de una fiesta organizada por una conocida bodega. En ese evento, se lo vio interactuando con una mujer no identificada, en un encuentro donde las sonrisas florecieron.

La figura de esta misteriosa mujer, que estuvo hablando con Demichelis, generó inmediatamente una ola de especulaciones. La periodista Yanina Latorre recibió detalles específicos sobre ella, afirmando que "Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano". Incluso, un testigo habría afirmado que la joven es "la nueva novia de Demichelis. Vive en Olivos, van juntos al Gimnasio". Se especula que la pareja habría sido presentada por el personal trainer de ella.

Publicidad

Sin embargo, tras la viralización del video que muestra a Mica cerca de Martín Demichelis, el exfutbolista salió a negar las versiones que vinculaban a la joven en un romance. Demichelis explicó que su presencia en el lugar fue meramente social: "Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá". Añadió que la joven, junto a otras mujeres, formaba parte de la mesa: "Ella, con otras chicas, eran parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí".

Respecto a la cercanía captada en las imágenes, Demichelis fue enfático en que no hubo contacto romántico, aunque sí reconoció un gesto: "Hay un momento en el que se ve una mano mía sobre su hombro, pero no hay ni un solo beso ni nada. Me divertí en un evento desconocido para mí".

Publicidad

Finalmente, el deportista solicitó que la mujer no fuera involucrada en el escándalo mediático, defendiendo su privacidad: "No la metan en un lío innecesario, de mí que digan lo que quieran, es la segunda vez que sale algo mío en cinco meses post separación".