El gremio de los controladores aéreos, Atepsa, anunció que reanudará las medidas de fuerza el miércoles 17 de diciembre, en una nueva etapa del conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La protesta afectará el despegue de vuelos nacionales y podría ampliarse a los internacionales, generando preocupación por su cercanía con las Fiestas de fin de año.

Durante noviembre, las acciones de protesta se habían limitado a la aviación de carga en turnos nocturnos. Sin embargo, el sindicato advirtió que desde el 17 de diciembre avanzará con una “afectación progresiva” de vuelos, restringiendo autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, además de interrumpir la recepción y transmisión de planes de vuelo. ATEPSA aún no precisó los horarios en los que se llevarán adelante las medidas.

Al comunicar el nuevo paro, la organización gremial denunció la “ausencia de diálogo” y el “incumplimiento de los acuerdos firmados” por parte de EANA. El conflicto se remonta a las paritarias acordadas más de tres meses atrás, cuyos compromisos (según los trabajadores) no fueron cumplidos. Esa situación ya provocó demoras en la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos en los principales aeropuertos del país.

En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero la falta de avances reactivó los reclamos en noviembre. ATEPSA sostiene que la falta de respuestas afecta la estabilidad laboral y los ingresos del personal de control aéreo, además de demorar cláusulas vinculadas a la carrera profesional, condiciones de servicio y actualización de funciones. Desde EANA, en cambio, aseguran que el convenio paritario continúa vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales.

Tras una asamblea interna, el gremio resolvió profundizar las protestas a partir del 17 de diciembre, una fecha crítica por la expectativa de mayor movimiento aéreo en la previa de Nochebuena y Navidad. Si no hay avances en el diálogo, ATEPSA advirtió que las medidas podrían extenderse durante toda la temporada festiva.