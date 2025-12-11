UDAP rechazó la oferta de aumento salarial un día antes de una nueva reunión

La discusión paritaria entre el gremio docente y las autoridades del Gobierno de San Juan se encuentra nuevamente estancada. Apenas un día antes de la fecha programada para el retorno a la mesa de diálogo, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) hizo público su rechazo a la última propuesta de incremento salarial presentada por la Provincia. El sindicato informó que la oferta fue rechazada tras consultarla con sus bases.

Los representantes de los educadores consideraron que la propuesta es insuficiente y que de ninguna manera responde a las necesidades reales de la docencia sanjuanina. Esta posición deja la negociación trabada, justo cuando se acerca la nueva reunión fijada.

Publicidad

El encuentro anterior, enmarcado en las negociaciones paritarias, tuvo lugar el pasado viernes 5. En esa ocasión, el Gobierno expuso una nueva propuesta que, notablemente, no incluyó la entrega de un bono. Previamente, los educadores habían solicitado enfáticamente mejoras para los meses de enero y febrero, lo que generó una discusión extensa entre las partes involucradas.

La oferta rechazada por UDAP detallaba varios puntos, incluyendo ajustes proyectados hasta 2026. El Gobierno había propuesto actualizar el valor Índice para diciembre de 2025 basándose en la variación mensual del IPC que publica el Indec. Asimismo, planteó sumar 4 puntos al nomenclador docente a partir de diciembre y aumentar en 5 puntos el código E60, dejándolo en 44 puntos por valor Índice desde ese mismo mes. Finalmente, la propuesta ofrecía un aumento del 5% del valor Índice para marzo de 2026, tomando como referencia el valor de diciembre de 2025.

Publicidad

Tras presentar estos números, las partes habían acordado pasar a un cuarto intermedio para que los gremios consultaran la propuesta con sus bases. Pese a ello, UDAP comunicó su negativa.

Los gremios y el Gobierno volverán a encontrarse este viernes 12, a las 14 horas, para retomar la discusión y tratar de avanzar en los puntos aún pendientes de la negociación.