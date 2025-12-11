La crisis de identidad de Chechu Bonelli y su tajante separación de Cvitanich

Tras el fin de sus 14 años de matrimonio con Darío Cvitanich, la modelo Chechu Bonelli se ha convertido en un foco mediático. La ruptura de la relación, de la que también nacieron tres hijas, generó revuelo, especialmente después de que el exfutbolista confirmara su romance con Ivana Figueiras a pocos meses de la separación. Bonelli admitió que la noticia de la ruptura la tomó por sorpresa y la dejó emocionalmente devastada.

En una reciente comunicación, Bonelli profundizó en el doloroso proceso que atravesó: "Estuve hecha un trapo mal durante mucho tiempo, llorando todos los días". No obstante, calificó esta etapa de permitirse "vivir y pasar ese proceso" como una "curación y depuración" que la obligó a un autoexamen.

Publicidad

Bonelli reconoció que, a lo largo de su matrimonio, priorizó las necesidades de su exmarido, influenciada por la carrera deportiva de Cvitanich, marcada por la inestabilidad y los constantes cambios de club. Ella reflexionó: "Durante muchos años de mi vida prioricé a otra persona por encima de mí". La modelo detalló que acompañar "a sol y sombra" a la persona con la que decidió casarse y formar una familia la afectó profundamente. Esta dinámica culminó en una crisis de identidad: "Con la vida nómade terminé sintiéndome vacía y preguntándome ‘¿quién soy?’". La modelo enfatizó que "No es fácil mantener una relación ni ser compañera de un deportista".

Para Bonelli, la crisis matrimonial fue abrupta: "Siempre pensé que íbamos a tener nuestra primera crisis grande y sacarla adelante". Por ello, le resultó chocante que la "primera crisis fuerte fuera a terminar de esta manera", sintetizando la experiencia como "muy tajante todo". El impacto emocional fue tal que llegó a afectar su desempeño laboral, confesando: "Falté durante mucho tiempo al canal porque no estaba capacitada emocionalmente para salir al aire". Incluso recordó situaciones límite: "Me ha pasado de ir, estar haciendo el resumen de un partido, quebrarme y decir ‘Cecilia dale’, cambiar el chip y seguir adelante. No fue fácil".

Publicidad

Al ser consultada sobre si había conocido una nueva faceta de Cvitanich tras la separación, sus gestos hablaron antes que sus palabras, según la fuente. Finalmente, Bonelli lanzó una punzante duda sobre la permanencia de esta nueva actitud: "¡¡¡Uf!!! No sé si me pasó, porque no sé si esta versión llegó para quedarse o es pasajera. En un tiempo te digo".

Respecto a los rumores sobre un supuesto cruce en un boliche con Cvitanich e Ivana Figueiras, Bonelli lo desmintió. Ella relató que Cvitanich le dijo: "andá a la fiesta, sé que vas a ir" y que, al preguntarle si él asistiría, él le respondió: "no sé, lo decido en el momento". Bonelli aseguró que no imaginó que él acudiría con "la persona con la que está actualmente". Afirmó categóricamente: "No me los crucé, ni a él ni a ella. Me dijeron que les pasé por al lado y juro por mis hijas que no los vi". Al enterarse de la presencia de la nueva pareja, tomó la decisión de retirarse: "Cuando me enteré que estaba con ella, me di la vuelta y me fui".

Publicidad

Finalmente, la modelo evitó polemizar sobre las fechas del fin de su matrimonio y el inicio del romance de su ex con Figueiras, declarando: "¿Qué gano con revolver? Pasado pisado". Con orgullo, Bonelli sentenció que su comportamiento durante el proceso fue intachable: "Creo que me he portado como una lady en esta separación, fui una reina". Sobre la posibilidad de tener un encuentro cordial con la actual pareja de su ex, bromeó: "Ya me quieren hacer mejor amiga de esta chica. Dame tiempo y capaz la invito a comer", pero aclaró de inmediato: "No, mentira".