Mecenazgo 2025: 56 proyectos culturales sanjuaninos fueron seleccionados para recibir financiamiento privado

Con un aumento del 13% en la participación, la convocatoria 2025 de la Ley de Mecenazgo cerró con 254 proyectos presentados, de los cuales 56 fueron seleccionados para recibir declaración de interés cultural. La iniciativa, que promueve el financiamiento privado de la cultura a través de beneficios fiscales, superó los números del año anterior (225 postulaciones, 49 seleccionados), reflejando el dinamismo y la necesidad de apoyo en el sector cultural autogestivo.

Los proyectos ganadores, que abarcan desde festivales y publicaciones hasta restauración patrimonial y arte digital, serán formalmente declarados de interés por el Consejo de Mecenazgo. Este paso les permitirá captar aportes de empresas contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, en un modelo que busca fortalecer la producción y profesionalización de la cultura local.

Los 56 proyectos seleccionados, disciplina por disciplina

Artes Visuales y Arte Digital

"El Yastay" – Proyecto de arte digital. "Los Chinos de la Montaña" – Propuesta visual y digital. "Sobre Caballos y Coronas" – Obra de arte digital. Difusión “El agua nunca dolió” – Campaña de visibilidad para un proyecto artístico. "Tecno Kermés (Edición 2026)" – Evento que fusiona tecnología y arte popular.

Artes Visuales (Pintura, Escultura, Instalación)

Proyecto Expositivo “Jardinería mutante” – Muestra de arte contemporáneo. "San Juan se viste de arte" – Intervención urbana o exposición colectiva. "Deolinda", residencia artística – Programa de residencias para creadores. "18 Mundos" – Propuesta expositiva. "Zonda incluye con color" – Proyecto de arte e inclusión social. "Casa Abierta" – Iniciativa de la Casa Leo Compañía Creativa. "Ruta de las Esculturas de Pedernal" – Proyecto de arte público y paisajismo.

Artesanías

"La Voz del Telar: cuando la vida pasa entre tramas y urdimbres" – Proyecto sobre tejido y tradición. "Tendiendo Redes" – Iniciativa artesanal comunitaria. "Tejiendo Esperanzas" – Proyecto social con base en la artesanía.

Circo, Murgas, Mímica y Arte Urbano

"3° Festival Nacional de Mimofest San Juan 2026" – Evento dedicado al arte del mimo. "Resguardo Performance" – Proyecto de arte performático y urbano.

Danza y Ballet

"Festival de Tango San Juan (cuarta edición)" – Consolidado evento dancístico. "Fundación Julio Bocca en San Juan" – Proyecto para traer actividades de la reconocida fundación a la provincia.

Diseño Gráfico e Industrial

"Latana" – Proyecto de diseño.

Letras y Expresiones Literarias

"Segundo Encuentro Nacional de Poetas en San Juan" – Evento literario. Actualización y puesta en valor de la Biblioteca Popular Concejal Duilio Florencio Gallardo de Barreal – Proyecto patrimonial comunitario. "Revista Cuerpescritura N°5" – Publicación literaria. "La Meca de Vallecito", Cristian José Rubia Cívico – Obra literaria. Espacio de Poesía y Narrativa Sanjuanina “Leónidas Escudero” – Ciclo o plataforma de difusión literaria.

Música Académica y Popular

"Continuidad II – maestro del violonchelo" – Proyecto de formación y difusión musical. "Brothers", de Jorge A. Bosso – Concierto Espectáculo – Puesta en escena musical. "Festival de Jazz Nacional" – Evento musical. "Festival Cuyo Contemporáneo" – Encuentro de música actual. "Notas que Unen – Ciclo de Conciertos Itinerantes" – Música de cámara en distintos puntos de la provincia. "Room Band – Conectando la provincia" – Proyecto de integración musical. "FestiBach en San Juan" – Festival dedicado a la música de J.S. Bach.

Patrimonio Cultural

Equipamiento y acondicionamiento de la Reserva Técnico – Patrimonial del Tornambé – Conservación de patrimonio. "Mediación Museográfica con realidad aumentada" – Innovación tecnológica aplicada a museos. "Patrimonio Vivo: arte y memoria en resguardo digital" – Digitalización de archivos culturales. "Proyecto de restauración de imaginería religiosa de la Catedral de San Juan – II Parte" – Conservación del patrimonio religioso. "Puesta en valor y rescate patrimonial de la Biblioteca de la Alianza Francesa de San Juan" – Recuperación de un acervo bibliográfico. "Preservar el Patrimonio Cultural del Colegio Nacional Mons. Dr. Pablo Cabrera – continuación" – Proyecto de conservación histórica.

Producción de Contenidos para Medios

"Boca de Zorro – Medios para la difusión de poesía oral" – Programa o plataforma de poesía. "Radio en movimiento" – Producción de contenidos radiales. "3° Feria Flamenca “Raíces”" – Evento cultural. "Ilustra" – Publicación o proyecto sobre ilustración. Diseño e impresión del libro “Domicilio familiar” – Edición literaria. "Memorias de ‘El Silencio’" – Proyecto documental o editorial. "Jáchal: vida, historia y milagros de un pueblo" – Libro o documental. "Raíces y futuro: cien años de un club – Colon Junior" – Investigación histórica deportiva. "Cabe el Desierto" – Publicación y distribución de una colección de arte contemporáneo sanjuanino. "Texto escolar sobre la historia de San Juan" – Material didáctico. "Tres para el Canto – Historia y trayectoria: 33 años con la música" – Documental o libro sobre un grupo musical.

Sitios de Internet con Contenido Cultural

Puesta en valor virtual del monumento al Holocausto de San Juan – Proyecto digital educativo. "Yandly" – Sitio web con contenido cultural.

Teatro

"JA! Festival de Teatro de Humor" – Evento teatral. Puesta en escena “Tercero Perro” – Montaje de una obra de teatro. "Cuento con vos II" – Proyecto teatral, posiblemente para audiencias infantiles. "Proyecto Mariposa" – Iniciativa teatral. "Festival Regional de Teatro Musical – 3° edición" – Evento escénico.

Con esta nueva edición, el Mecenazgo reafirma su papel como una política pública fundamental para canalizar recursos hacia la cultura, permitiendo que una amplia y diversa gama de voces artísticas sanjuaninas encuentre un camino viable para su concreción y crecimiento.