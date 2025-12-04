Cubero contó por qué se peleó a muerte con Mica Viciconte y sus hijas

Diciembre acaba de arrancar y, si bien la organización de con quién se pasará la Navidad y el Año Nuevo representa una discusión familiar, un nuevo escollo apareció en la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte: definir qué se come en Nochebuena.

La parte de la resolución de la compañía ya está resuelta, ya que Cubero confirmó que pasará la Navidad con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Aparentemente, la decisión se tomó sin inconvenientes, considerando que las niñas están más grandes y pueden decidir.

No obstante, la elección del menú causó una división tal que, al no poder resolverlo, la pareja llevó el tema a una votación, dejando al descubierto dos bandos claros. Cubero mismo se encargó de revelar la disputa, sentenciando: “Familia dividida”.

El ex futbolista explicó que el conflicto se centró en la “Comida para Navidad”. La primera opción, el tradicional asado, fue defendida por el propio Cubero y dos de sus hijas: Indiana y Allegra. La segunda opción, la comida fría, tuvo como defensoras a Sienna y Mica, a quienes se sumó Lara Viciconte, cuñada de Fabián.