Una periodista contó cómo Nancy Pazos la afectó mentalmente

Noe Antonelli destapó la olla sobre su tensa relación laboral con Nancy Pazos a casi un año de su salida de A la Barbarossa, el programa de Telefe que ambas compartieron. Aunque se especuló que la salida de Antonelli a fines de 2024 fue para enfocarse en su maternidad, fuentes del programa ya sostenían que el verdadero motivo era que “ya no soportaba más a Pazos”.

Ahora, la propia periodista ratificó esta versión sin reservas, confirmando que la convivencia fue un verdadero suplicio. En una entrevista con Juan Etchegoyen, Antonelli comenzó su descargo admitiendo: “Me recontra peleé con Nancy”.

La comunicadora fue directa al criticar la actitud de su colega, asegurando que su malestar no era reciente, sino una constante histórica: “Toda la vida trabajando con ella y me cae bastante mal, es muy mala compañera y no tengo reparos en decirlo”. Antonelli explicó que el ambiente laboral se hacía llevadero gracias a otros colegas: “Por suerte me tocaron buenos equipos que contrarrestaban tanta maldad”.

Antonelli recordó haber compartido múltiples espacios de trabajo con Pazos, mencionando a Georgina, Badía, LAM y Flor Peña, y sentenció: “la padecí bastante a Nancy Pazos”. Aunque entiende que su colega es una figura mediática polémica, aclaró que la experiencia como compañera es deplorable: “Entiendo que genera un montón porque la gente la odia pero como compañera no es lo más agradable”.

En la misma conversación en Mitre Live, Antonelli profundizó en el impacto personal, sobre todo al inicio de su carrera. “A mí me afectó y la he padecido bastante sobre todo hace veinte años cuando yo arrancaba”. La periodista describió cómo Pazos utilizaba su poder para dañar: “Viste cuando te agarra floja juega fuerte y te tira lo peor que te puede tirar y hay veces que ha logrado hacerme sentir mal”.

Finalmente, Antonelli concluyó su testimonio con una reflexión sobre la salud mental de su colega y el ambiente que genera. “Para mí tiene algún problema porque no le hace bien para mí ser así. Fueron varios episodios los que viví con ella y a ella le gusta ser así”. La periodista, que se define como sensible, lamentó el ambiente hostil: “Genera un ambiente que no está bueno y yo soy una persona sensible que las cosas le tocan de cerca, me da pena Nancy Pazos a veces porque uno quiere construir y no hay forma”.