Wanda Nara sedujo a Nico Occhiato frente a su novio y desató el escándalo

El supuesto coqueteo hacia Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña durante una famosa gala generó un escándalo mediático que sigue sumando capítulos. Luego de horas de especulación, fue Yanina Latorre quien finalmente reveló en SPQ quiénes fueron las figuras que desataron la molestia de Flor Jazmín. La panelista aclaró que la situación que incomodó a Flor Jazmín no se redujo a un solo episodio, sino que estuvo vinculada a dos mujeres que interactuaron con su pareja durante la noche.

La primera en generar malestar fue Laurita Fernández. Latorre relató el comentario que habría detonado la situación: “Laurita Fernández le dijo a alguien ‘qué bueno que está Nico Occhiato’ y parece que lo escuchó Flor Jazmín". Ese comentario fue el que motivó el gesto de Flor que se viralizó, cuando expresó un tajante "acá hay cada una".

Sin embargo, Latorre afirmó que el comentario de Fernández no fue lo que más irritó a Flor. La reacción principal habría tenido que ver con Wanda Nara. Latorre detalló el momento en que la empresaria llegó a la gala, contextualizando: "Wanda llegó 22:30, cuando ya estábamos todos adentro". Luego describió el gesto que encendió la alarma en Flor: "Cuando entró, se apoyó y pasó su mano sobre la pierna y la rodilla de Nico". La conductora de SPQ sostuvo que no podía asegurar si la acción fue intencional, y especuló con ironía: "No sé si fue intencional y se hizo la bol… o Flor Jazmín está paranoica".

Las revelaciones de Latorre desarmaron la versión inicial del escándalo, que había señalado a otras figuras. Antes de que Yanina aclarara los nombres de Fernández y Nara, Juli Poggio terminó llorando en vivo al negar la versión que la señalaba como la mujer que "se le hizo la linda" a Occhiato. La ex Gran Hermano aseguró entre lágrimas: "Lo único que hice fue saludarlo". Otra de las mencionadas fue Sofi "La Reini" Gonet, quien contestó desde X con contundencia: "Chicos, a mí Nico Occhiato me calienta menos que un filete de merluza hervido. Y aparte no los vi".

Latorre reafirmó que Flor se molestó con episodios concretos de Fernández y Nara, y no con Poggio, desarmando la fake news que había generado la reacción más mediática. Ahora, el foco se centra en los gestos que, según Flor Jazmín, fueron los que realmente la incomodaron.