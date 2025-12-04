La Casa Natal de Sarmiento recibió a casi 70.000 visitantes en lo que va del 2025

La Casa Natal de Sarmiento cerrará el 2025 con un balance histórico de visitas, consolidándose como uno de los museos más activos y concurridos de la provincia. Según confirmó el guía oficial del museo, Arturo Sánchez, en una reciente entrevista, el espacio patrimonial ha recibido aproximadamente 69.000 visitantes desde enero hasta inicios de diciembre.

Bajo la dirección de Lucía González, el museo ha implementado una agenda dinámica que ha logrado captar la atención tanto del público local como nacional e internacional. "Bajo esta gestión, este año realmente ha sido un museo muy activo, muy concurrido", afirmó Sánchez, quien atribuyó el éxito al trabajo coordinado del equipo. "Es un número realmente claro e importante que nos pone muy alegres, porque habla del trabajo que se ha llevado a cabo desde la dirección y del personal del museo para estar a la altura de las circunstancias", destacó.

Perfil de los visitantes: un imán para todas las audiencias

El desglose de las visitas refleja el amplio alcance del museo:

40.000 personas provenientes de diferentes provincias argentinas, lo que confirma su atractivo como destino cultural nacional.

20.000 personas de la comunidad local, incluyendo un fuerte componente educativo con visitas escolares. "El museo tiene una apertura muy importante para las visitas escolares, desde lo educativo en este espacio tan particular", explicó el guía.

1.000 visitantes extranjeros, una cifra que Sánchez calificó como "muy importante para nosotros como museo y como provincia", señalando el creciente posicionamiento de San Juan en el mapa turístico internacional.

Un ícono provincial y un "lugar de paso obligado"

Consultado sobre si la cifra total resultaba llamativa, Sánchez expresó: "Nos llama la atención positivamente, porque es un número realmente que nos agrada mucho. Trabajamos mucho para poder alcanzarlo y esperamos que se siga manteniendo y progresando cada vez más". Reafirmó el valor fundamental del espacio como custodio del legado del prócer: "Este espacio es el lugar donde nació y creció una persona tan importante para nuestra historia como Domingo Faustino Sarmiento".

En línea con la creciente reputación de San Juan como destino, el guía concluyó: "Visitar San Juan y no visitar la Casa de Sarmiento sería ilógico. Es como un lugar de paso obligado y realmente muy interesante para poder adentrarse en la vida del prócer".

El museo, que continúa con su programación de actividades como la próxima edición de "La Casa Despierta de Noche", se consolida así no solo como un repositorio histórico, sino como un polo cultural vivo y de gran convocatoria, cerrando un año de gestión con números que reflejan su vitalidad y relevancia para la comunidad y el turismo.