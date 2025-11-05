Darío Barassi promocionó la FNS 2025 y confirmó su participación

A pocos días de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), se anunció que el conductor y actor Darío Barassi será parte de la edición 2025. La FNS se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre.

El querido sanjuanino, quien ha construido una sólida carrera a nivel nacional, es la cara visible de la nueva promoción de la celebración.

La nueva promoción de la Fiesta Nacional del Sol 2025 muestra a Darío rodeado de semitas. En el video, el conductor canta la canción que movilizará la Fiesta, la cual dice: “Ay, San Juan mi tierra querida”. Barassi interrumpe su "romance semitero" con las semitas para atender una llamada telefónica.

Quien lo llama es la cantante Nicki Nicole, y en la conversación se escucha que le dice que se verán pronto en San Juan.

La invitación oficial, que resalta la participación del actor, destacó la importancia de la Fiesta, afirmando que San Juan abre sus puertas a todos los argentinos para celebrar la identidad, la cultura y la energía de la provincia. Además, la invitación enfatizó que si Darío Barassi dejó la semita de lado, "es porque esta invitación vale la pena".