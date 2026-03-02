Sociedad > Guía
Menú semanal saludable con recetas para hacer del 2 al 8 de marzo
POR REDACCIÓN
Para esta semana te traemos un menú diario completo con recetas saludables, ideal para organizar tus comidas de lunes a domingo sin complicaciones. Cada día propone platos equilibrados, ricos y fáciles de preparar para que comer sano no sea una carga.
Lunes: Comenzá la semana con energía:
- Desayuno: Yogur natural con frutas frescas y granola.
- Almuerzo: Ensalada de quinoa con vegetales grillados y pollo a la plancha.
- Cena: Sopa de calabaza y jengibre con pan integral tostado.
- Tip: Añadí semillas de chía para darle un extra de fibra a tu desayuno.
Martes: Gustos clásicos reversionados:
- Desayuno: Tostadas integrales con palta y huevo pochado.
- Almuerzo: Filete de pescado al horno con ensalada de zanahoria, pepino y rúcula.
- Cena: Crema de brócoli con crocante de almendras.
- Tip: Usá limón y hierbas frescas para potenciar sabores sin sal excesiva.
Miércoles: Platos que reconfortan:
- Desayuno: Avena cocida con manzana y canela.
- Almuerzo: Tallarines integrales con salsa de tomate casera y albahaca.
- Cena: Ensalada de lentejas con espinaca, tomates cherry y queso blanco.
- Tip: Cociná la avena con un chorrito de leche para hacerla más cremosa.
Jueves: Sabores internacionales ligeros:
- Desayuno: Smoothie verde con espinaca, banana y leche de almendras.
- Almuerzo: Tacos de lechuga con pavo molido y vegetales salteados.
- Cena: Gazpacho frío con tostadas de ajo.
- Tip: Podés preparar el smoothie la noche anterior para ahorrar tiempo.
Viernes: Cierre laboral con sabor:
- Desayuno: Parfait de yogur con frutos rojos y miel.
- Almuerzo: Ensalada mediterránea con garbanzos y atún.
- Cena: Pizza casera con base de coliflor y vegetales.
- Tip: Armá la pizza con ingredientes frescos y queso bajo en grasa.
Sábado: Platos abundantes y sanos:
- Desayuno: Pan integral con queso crema magro y frutas.
- Almuerzo: Pollo al limón con batatas asadas y verduras.
- Cena: Crema de verduras variadas con tostadas de semillas.
- Tip: Aprovechá para cocinar porciones extras y guardar para la semana.
Domingo: Dulce final equilibrado:
- Desayuno: Panqueques integrales con miel y frutas frescas.
- Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras de estación.
- Cena: Ensalada fresca de hojas verdes, palta y granos tostados.
- Tip: Reservá un hueco para caminar o hacer actividad física suave.
Este menú semanal combina proteínas magras, granos integrales, vegetales y frutas, y propone preparaciones prácticas que pueden adaptarse según tus gustos o necesidades nutricionales. Está pensado para ayudarte a planificar tus comidas con anticipación y mantener hábitos saludables durante toda la semana.