Para esta semana te traemos un menú diario completo con recetas saludables, ideal para organizar tus comidas de lunes a domingo sin complicaciones. Cada día propone platos equilibrados, ricos y fáciles de preparar para que comer sano no sea una carga.

Lunes: Comenzá la semana con energía:

Desayuno: Yogur natural con frutas frescas y granola.

Almuerzo: Ensalada de quinoa con vegetales grillados y pollo a la plancha.

Cena: Sopa de calabaza y jengibre con pan integral tostado.

Tip: Añadí semillas de chía para darle un extra de fibra a tu desayuno.

Martes: Gustos clásicos reversionados:

Desayuno: Tostadas integrales con palta y huevo pochado.

Almuerzo: Filete de pescado al horno con ensalada de zanahoria, pepino y rúcula.

Cena: Crema de brócoli con crocante de almendras.

Tip: Usá limón y hierbas frescas para potenciar sabores sin sal excesiva.

Miércoles: Platos que reconfortan:

Desayuno: Avena cocida con manzana y canela.

Almuerzo: Tallarines integrales con salsa de tomate casera y albahaca.

Cena: Ensalada de lentejas con espinaca, tomates cherry y queso blanco.

Tip: Cociná la avena con un chorrito de leche para hacerla más cremosa.

Jueves: Sabores internacionales ligeros:

Desayuno: Smoothie verde con espinaca, banana y leche de almendras.

Almuerzo: Tacos de lechuga con pavo molido y vegetales salteados.

Cena: Gazpacho frío con tostadas de ajo.

Tip: Podés preparar el smoothie la noche anterior para ahorrar tiempo.

Viernes: Cierre laboral con sabor:

Desayuno: Parfait de yogur con frutos rojos y miel.

Almuerzo: Ensalada mediterránea con garbanzos y atún.

Cena: Pizza casera con base de coliflor y vegetales.

Tip: Armá la pizza con ingredientes frescos y queso bajo en grasa.

Sábado: Platos abundantes y sanos:

Desayuno: Pan integral con queso crema magro y frutas.

Almuerzo: Pollo al limón con batatas asadas y verduras.

Cena: Crema de verduras variadas con tostadas de semillas.

Tip: Aprovechá para cocinar porciones extras y guardar para la semana.

Domingo: Dulce final equilibrado:

Desayuno: Panqueques integrales con miel y frutas frescas.

Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras de estación.

Cena: Ensalada fresca de hojas verdes, palta y granos tostados.

Tip: Reservá un hueco para caminar o hacer actividad física suave.

Este menú semanal combina proteínas magras, granos integrales, vegetales y frutas, y propone preparaciones prácticas que pueden adaptarse según tus gustos o necesidades nutricionales. Está pensado para ayudarte a planificar tus comidas con anticipación y mantener hábitos saludables durante toda la semana.