Publicidad
Publicidad

Sociedad > Guía

Menú semanal saludable con recetas para hacer del 2 al 8 de marzo

Te proponemos un menú semanal con recetas saludables para cada día desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo. Incluye desayunos, almuerzos y cenas equilibradas con ingredientes frescos y nutritivos.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Qué cocinar esta semana: menú con recetas saludables del lunes 2 de marzo al domingo 8, día por día. (Ilustrativo)

Para esta semana te traemos un menú diario completo con recetas saludables, ideal para organizar tus comidas de lunes a domingo sin complicaciones. Cada día propone platos equilibrados, ricos y fáciles de preparar para que comer sano no sea una carga.

Lunes: Comenzá la semana con energía:

  • Desayuno: Yogur natural con frutas frescas y granola.
  • Almuerzo: Ensalada de quinoa con vegetales grillados y pollo a la plancha.
  • Cena: Sopa de calabaza y jengibre con pan integral tostado.
  • Tip: Añadí semillas de chía para darle un extra de fibra a tu desayuno.

Martes: Gustos clásicos reversionados:

  • Desayuno: Tostadas integrales con palta y huevo pochado.
  • Almuerzo: Filete de pescado al horno con ensalada de zanahoria, pepino y rúcula.
  • Cena: Crema de brócoli con crocante de almendras.
  • Tip: Usá limón y hierbas frescas para potenciar sabores sin sal excesiva.

Miércoles: Platos que reconfortan:

  • Desayuno: Avena cocida con manzana y canela.
  • Almuerzo: Tallarines integrales con salsa de tomate casera y albahaca.
  • Cena: Ensalada de lentejas con espinaca, tomates cherry y queso blanco.
  • Tip: Cociná la avena con un chorrito de leche para hacerla más cremosa.

Jueves: Sabores internacionales ligeros:

  • Desayuno: Smoothie verde con espinaca, banana y leche de almendras.
  • Almuerzo: Tacos de lechuga con pavo molido y vegetales salteados.
  • Cena: Gazpacho frío con tostadas de ajo.
  • Tip: Podés preparar el smoothie la noche anterior para ahorrar tiempo.

Viernes: Cierre laboral con sabor:

  • Desayuno: Parfait de yogur con frutos rojos y miel.
  • Almuerzo: Ensalada mediterránea con garbanzos y atún.
  • Cena: Pizza casera con base de coliflor y vegetales.
  • Tip: Armá la pizza con ingredientes frescos y queso bajo en grasa.

Sábado: Platos abundantes y sanos:

  • Desayuno: Pan integral con queso crema magro y frutas.
  • Almuerzo: Pollo al limón con batatas asadas y verduras.
  • Cena: Crema de verduras variadas con tostadas de semillas.
  • Tip: Aprovechá para cocinar porciones extras y guardar para la semana.

Domingo: Dulce final equilibrado:

  • Desayuno: Panqueques integrales con miel y frutas frescas.
  • Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras de estación.
  • Cena: Ensalada fresca de hojas verdes, palta y granos tostados.
  • Tip: Reservá un hueco para caminar o hacer actividad física suave.

Este menú semanal combina proteínas magras, granos integrales, vegetales y frutas, y propone preparaciones prácticas que pueden adaptarse según tus gustos o necesidades nutricionales. Está pensado para ayudarte a planificar tus comidas con anticipación y mantener hábitos saludables durante toda la semana.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS