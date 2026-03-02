En el marco de la feria minera en Canadá, la PDAC 2026, proveedores mineros sanjuaninos se reunirán con las nuevas autoridades del proyecto Vicuña, uno de los desarrollos de cobre más relevantes en carpeta para la provincia. El encuentro se da en el Metro Toronto Convention Centre, sede de la convención organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada.

La reunión fue gestionada por el Gobierno de San Juan, a través del ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y genera expectativa dentro del clúster local que viajó a Canadá para fortalecer vínculos con operadoras internacionales.

“El encuentro con Vicuña permitirá un primer acercamiento formal con las nuevas autoridades del proyecto, en un contexto en el que San Juan busca consolidar su segunda etapa minera, con el cobre como eje”, expresó Eduardo Caputo, empresario sanjuanino y miembro de Casemi, en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE, al tiempo que dijo que están "muy contentos" con dicho encuentro.

Un espacio estratégico para el sector

Para los proveedores, la PDAC representa una oportunidad estratégica. “Tenés todas las operadoras en un mismo lugar. En tres días podés visitarlas e intercambiar cuestiones que hacen a nuestras necesidades”, explicó Caputo.

El empresario destacó además que el clima del evento favorece el diálogo directo. “Generalmente, en esta feria hay una mayor confraternidad y eso cambia todo”, sostuvo.

San Juan en el centro de la escena

Caputo remarcó que en Toronto el interés por la provincia es evidente. “Las entidades que agrupan a futuros inversores preguntan muchísimo por los proyectos de San Juan”, afirmó.

En ese escenario, el empresariado local busca no solo participar, sino también adaptarse a las exigencias del mercado global. “Debemos aggiornarnos a la forma en que los inversores quieren ver los proyectos. Son muy buenos, pero necesitan mostrarse de otra manera”, planteó.

La reunión de esta tarde será uno de los momentos clave de la jornada para el sector proveedor sanjuanino, que apuesta a transformar contactos en oportunidades concretas de trabajo.