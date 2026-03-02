La vuelta a clases esta semana en gran parte del país volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la presencialidad laboral frente al teletrabajo y los pedidos crecientes de flexibilidad horaria, especialmente en hogares con niños en edad escolar.

Padres y madres trabajadores manifestaron que la exigencia de presentismo en sus lugares de empleo (en especial durante las primeras jornadas de clases) complica la organización familiar y el acompañamiento de los hijos en sus primeros días de retorno a la escuela, cuando suelen necesitar mayor atención para adaptarse a horarios, transporte y trámites administrativos.

En contrapartida, empresas y representantes de sectores productivos sostienen que la presencialidad laboral sigue siendo central para garantizar la productividad y la cohesión de equipos, aunque algunos reconocen que la experiencia del teletrabajo durante la pandemia dejó lecciones sobre mayor flexibilidad horaria y equilibrio entre trabajo y vida personal.

Los sindicatos y organizaciones laborales retomaron la discusión en las últimas semanas, con pronunciamientos que reclaman protocolos claros de flexibilidad, la posibilidad de acuerdos individuales o colectivos para alternar días presenciales y remotos, y el reconocimiento de situaciones familiares excepcionales sin penalizaciones para los trabajadores.

Expertos en recursos humanos observaron que, si bien la presencialidad puede ser imprescindible en sectores productivos o con tareas presenciales obligatorias, hay un número creciente de empleos administrativos y de servicios que “permite y gana con modelos híbridos o teletrabajo estructurado”. Señalan que esta combinación favorece la retención de talento, el bienestar del personal y una mayor adaptabilidad a los cambios sociales y educativos.

El debate también se filtró en esferas gubernamentales y legislativas, donde ya existen propuestas de modificación de marcos regulatorios del trabajo remoto, con foco en garantizar derechos, definir cargas de costos domiciliarios y prever mecanismos de fiscalización que equilibren intereses de empleadores y empleados.

Mientras tanto, en la sociedad se observan posturas mixtas: algunos trabajadores celebran la posibilidad de trabajar desde casa en días críticos del calendario escolar, mientras que otros reclaman claridad y estabilidad contractual para evitar incertidumbres sobre su situación laboral en medio de acuerdos temporales.

La discusión por la presencialidad laboral y el reclamo de home office, reavivada por el retorno de las clases, promete seguir en la agenda pública y privada en las próximas semanas, en un proceso de búsqueda de soluciones más flexibles y adaptadas a las necesidades familiares y productivas del país.