Claves de Zaira Nara para armar la valija perfecta y viajar liviana

Zaira Nara ha perfeccionado el arte de mantener un estilo impecable en cualquier destino, ya sea una playa o una ciudad europea, basándose en una valija estratégica que combina orden y visión fashionista. La premisa fundamental de su método es: “Menos peso, más estrategia”. Según la modelo, “viajar liviana no significa resignar estilo; significa elegir mejor”.

La clave reside en la "regla de la cápsula de viaje", que inicia definiendo una paleta de colores neutros como blanco, beige, negro y denim. La selección ideal incluye dos pantalones versátiles, un jean comodín, tres o cuatro tops combinables, un blazer o campera liviana y un vestido que se adapte al día y la noche. Respecto al calzado, el límite es de tres pares: uno cómodo para caminar, uno elegante o sandalia sofisticada y una opción casual funcional.

Para la organización, se utilizan cubos de tela, bolsas separadoras y neceseres compactos, aplicando la técnica de enrollar la ropa en lugar de doblarla para ganar espacio. En el área de belleza, la consigna es “menos productos, más precisión”, priorizando versiones travel size, productos multifunción y un maquillaje básico.

Incluso el outfit para el traslado es estratégico: prendas cómodas como un pantalón amplio, remera neutra y blazer, que pueden reutilizarse durante la estadía simplemente cambiando accesorios como pañuelos, anteojos de sol o bijou liviana.

Nara recomienda dejar siempre un margen libre para compras o souvenirs. En conclusión, para la modelo, “viajar liviana es viajar mejor” porque “la elegancia no está en la cantidad de prendas, sino en cómo se combinan”; después de todo, “una buena valija no es la más grande, es la mejor pensada”.