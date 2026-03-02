El régimen simplificado para pequeños contribuyentes arrancó el mes de marzo con un impacto directo en el bolsillo. A partir de este mes, rige plenamente la actualización semestral del Monotributo correspondiente al primer ajuste de 2026. El incremento oficial fue del 14,29%, una cifra que responde a la inflación acumulada durante la segunda mitad del año pasado y que redefine tanto los topes máximos de facturación anual como los importes mensuales que deben abonar los contribuyentes.

Este ajuste no solo eleva el costo fiscal para quienes operan bajo este régimen, sino que también reconfigura las categorías basadas en los ingresos declarados. El pago mensual que realizan los monotributistas incluye tres componentes fundamentales: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social. Con esta actualización, el costo de mantener la formalidad es mayor en comparación con el cierre de 2025, obligando a los contribuyentes a revisar sus números para evitar recategorizaciones forzosas.

Los valores mes a mes por categoría

La escalada de precios se siente desde el primer escalón. En la Categoría A, la más baja del régimen, la cuota mensual pasa a ser de $42.386,74, valor que aplica tanto para la prestación de servicios como para la venta de productos. Por su parte, la Categoría B asciende a $48.250,78. A partir de la Categoría C, las tablas se diferencian: quienes ofrecen servicios abonarán $56.501,85, mientras que los vendedores de bienes pagarán $55.227,06.

El salto se vuelve mucho más marcado en las escalas superiores. En la Categoría D, los importes son de $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes). Para la E, se ubica en $102.537,97 y $92.658,35 respectivamente. En el techo del régimen, la Categoría K alcanza cuotas de $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes, reflejando el fuerte impacto inflacionario en los costos operativos de los monotributistas con mayor volumen de facturación.

Nuevos techos para permanecer en el régimen

Junto con el aumento de las cuotas, se actualizaron los límites máximos de ingresos permitidos para no quedar excluido del régimen simplificado y pasar al régimen general. Estos topes son clave para la planificación financiera de cualquier emprendedor o profesional.

Categoría A: Hasta $10.277.988,13 anuales.

Categoría B: Hasta $15.058.447,71 anuales.

Categoría H (Servicios): Hasta $70.113.407,33 anuales.

Categoría K (Bienes): Hasta $108.357.084,05 anuales.

Control estricto: el sistema MOREO

Además de las nuevas cifras, el organismo de control fiscal, ARCA, mantiene activo el sistema informático MOREO. Esta herramienta permite realizar recategorizaciones de oficio cruzando información de facturación con movimientos bancarios y billeteras virtuales. Si el sistema detecta que el contribuyente acreditó más dinero del que declaró facturar, modificará la categoría automáticamente, enviando la notificación al Domicilio Fiscal Electrónico. Por ello, la revisión periódica de ingresos y gastos es fundamental para evitar sobresaltos y ajustes inesperados en un año con exigencias económicas renovadas.