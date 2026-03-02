Con el arranque del ciclo lectivo en varias provincias argentinas, autoridades sanitarias y pediatras destacaron la importancia de realizar controles médicos y actualizar las vacunas obligatorias antes o al inicio de las clases. Estas medidas buscan prevenir enfermedades, detectar problemas de crecimiento o desarrollo y asegurar el bienestar físico y emocional de los estudiantes.

Entre los exámenes médicos recomendados, los especialistas sugieren una evaluación clínica general que incluya medición de peso, talla y presión arterial, así como una revisión de la visión y la audición, fundamentales para detectar posibles dificultades de aprendizaje o adaptación. También se recomienda chequear la historia de crecimiento y nutrición del niño o adolescente.

En el marco de la Calendario Nacional de Vacunación, hay vacunas que deben estar al día o completarse antes de la vuelta a clases. Abarcan desde las dirigidas a enfermedades infantiles comunes (como sarampión, rubéola, paperas, polio, hepatitis A y B) hasta refuerzos de difteria, tétanos y coqueluche según la edad. En muchos casos, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecen vacunación gratuita y asesoramiento.

Además, se recuerda la importancia de la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) para adolescentes a partir de los 11 años, y (según indicación médica y según la edad) también la de meningococo C y antigripal durante los meses de circulación del virus. Mantener el carné de vacunación actualizado permite cumplir con requisitos escolares y proteger tanto al individuo como a la comunidad educativa.

Los pediatras advierten que los controles odontológicos también son recomendables antes del inicio de clases, dado que problemas dentales no tratados pueden afectar la concentración o generar dolor durante el horario escolar. Asimismo, la evaluación de la salud mental y emocional es cada vez más promovida como parte esencial de los chequeos antes de comenzar el año.

Las autoridades sanitarias provinciales suelen informar a través de las escuelas y centros de salud locales sobre campañas de vacunación y jornadas de atención médica gratuita, facilitando a las familias el acceso a estos servicios sin costo. Asimismo, el carné de vacunación al día es requerido en muchas jurisdicciones como parte de la documentación escolar regular.

Los especialistas también recomiendan mantener un diálogo abierto entre padres, docentes y profesionales de la salud, para abordar dudas específicas sobre el alumno, adaptar planes de cuidado individualizados en caso de condiciones médicas particulares y asegurar una vuelta a clases saludable y segura para todos los estudiantes.