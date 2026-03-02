En el contexto financiero actual, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio que ofrecen los bancos en Argentina para un plazo fijo tradicional a 30 días ronda el 25 %, un nivel apenas por debajo de febrero y que mantiene a esta inversión como una opción conservadora para ahorrar.

Si una persona coloca $9 000 000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA del 25 %, obtendrá intereses aproximados de $184 931,51 en ese mes, por lo que al vencimiento recibirá un total de $9 184 931,51 (capital más intereses).

Las tasas varían bastante entre entidades, por lo que comparar antes de invertir puede ser clave para maximizar el rendimiento. Algunos bancos ofrecen tasas por debajo de la media, mientras que otros, especialmente entidades más chicas o digitales, pueden llegar a pagar por encima de la media. Entre los ejemplos actuales se encuentran:

Banco de la Nación Argentina: 25 %

Banco Macro: 27 %

Banco de la Provincia de Córdoba: 29 %

Banco BICA / Banco CMF / Banco Meridian / Banco Voii: 33 % o más en algunos casos

Estas diferencias de tasas entre bancos pueden significar varios miles de pesos adicionales de ganancia al cabo de 30 días, por lo que evaluar distintas opciones antes de constituir el plazo fijo suele ser recomendable.

Una inversión en plazo fijo es simple de constituir: generalmente se hace desde el home banking o la app del banco, seleccionando la opción de plazo fijo, indicando el monto y la duración, y confirmando la operación. Al vencimiento, los intereses se acreditan junto con el capital original.

Aunque el rendimiento de los plazos fijos puede estar por debajo de la inflación en algunos escenarios, su principal atractivo sigue siendo la previsibilidad y el bajo riesgo, ideal para ahorristas que priorizan cuidado del capital y seguridad sobre altas ganancias especulativas.