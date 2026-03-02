“¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”: la chicana de Milei a Myriam Bregman

Durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei protagonizó una serie de enfrentamientos directos con los representantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT). Mientras el mandatario destacaba logros económicos y la baja inflacionaria, los diputados Nicolás Del Caño, Myriam Bregman y Romina Del Plá comenzaron a cuestionar sus palabras a los gritos.

Ante las interrupciones, el jefe de Estado interrumpió su lectura y respondió: “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”.

La tensión aumentó cuando Milei lanzó una chicana que se presume dirigida a Bregman o Del Plá, posiblemente vinculada a enfrentamientos del debate de 2023: “¿Qué te pasa, Chilindrina troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no la llego a escuchar”.

Ante los cánticos de apoyo de sus seguidores y el murmullo opositor, el Presidente arremetió contra el peronismo afirmando: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. Además, desafió a sus detractores diciendo: “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”.

Al abordar la Ley de Inocencia Fiscal, el mandatario señaló a los legisladores opositores: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”. En la misma línea, al tratar conceptos de libertad, sentenció: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”.

El discurso también incluyó una defensa hacia José Luis Espert frente a supuestas maniobras mediáticas: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo a la gente con situaciones que no tienen, además, los crudos. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Finalmente, al defender la Ley de Modernización Laboral, Milei concluyó a los gritos: “Los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores... Y eso al margen de que se fueron de su último gobierno con una situación en la que el 30% de los trabajadores formales eran pobres”.