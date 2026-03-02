Los hermanos Marcó y Facundo Banega, los tres acusados de la megarestafa de Branka Motors

La investigación por la presunta estafa millonaria cometida por la concesionaria Branka Motors dio un giro contundente en las últimas horas con la detención de los tres principales señalados como responsables de la firma. Los hermanos Alexis y Jonathan Marcó fueron arrestados el sábado, mientras que Facundo Banega se entregó este domingo, tras permanecer prófugo por algunas horas. La causa ya acumula 342 denuncias formales y un perjuicio económico que supera los $400.000.000.

Quiénes son los detenidos

Los principales acusados en la causa son los hermanos Alexis Javier Marcó y Jonathan David Marcó, junto a Facundo Agustín Banega Suvire. Los tres eran señalados como los dueños o responsables de la concesionaria Branka Motors, dedicada a la venta de motocicletas.

Alexis Marcó fue detenido el sábado en su vivienda ubicada en el barrio Cordillera de los Andes, en el departamento Santa Lucía. Ese mismo día, su hermano Jonathan fue arrestado en el barrio Los Andes, en Chimbas, tras un procedimiento policial que lo retiró esposado de su domicilio.

En tanto, Facundo Banega no fue hallado inicialmente en su casa de Santa Lucía, por lo que se emitió una orden de captura nacional. Sin embargo, su abogado se comunicó con la fiscalía para coordinar su presentación y finalmente se entregó este domingo por la mañana en la Comisaría 27ª de Rivadavia, según confirmaron fuentes policiales.

Los allanamientos y órdenes de captura fueron solicitados por el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, y autorizados por la jueza de garantías Carolina Parra.

El mecanismo de la presunta estafa

La hipótesis fiscal indica que los acusados ofrecían motocicletas a valores inferiores a los del mercado, fijaban plazos de entrega y luego incumplían sistemáticamente los contratos. Muchos clientes pagaron el total de contado y otros solicitaron préstamos para afrontar la compra, pero nunca recibieron el rodado.

El modus operandi habría consistido en captar compradores mediante precios atractivos, generar expectativas de entrega en tiempos razonables y, una vez cobrado el dinero, dilatar las entregas hasta volverse inubicables.

En el Ministerio Público Fiscal ya contabilizan 342 denuncias formales contra los responsables de la concesionaria. El perjuicio económico supera ampliamente los 400 millones de pesos y podría incrementarse si continúan sumándose damnificados en las próximas semanas.

El origen de la causa

La causa se originó públicamente el 16 de enero de 2026, cuando un procedimiento policial en el local ubicado en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital, expuso el conflicto que venía gestándose entre los compradores y la empresa. Tres días más tarde, el 19 de enero, decenas de damnificados se manifestaron frente al comercio para exigir respuestas y visibilizar su situación.

Desde entonces, las presentaciones judiciales se multiplicaron y el expediente quedó en manos de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, que comenzó a recopilar pruebas y testimonios para determinar la existencia de una maniobra ilícita organizada.

El intento de acuerdo que fracasó

Hasta hace pocos días, la defensa de los empresarios había acercado una propuesta para ofrecer 420 millones de pesos como reparación integral a los denunciantes e intentar cerrar la causa penal. La iniciativa buscaba alcanzar una conciliación y evitar que el proceso avanzara hacia instancias más gravosas para los imputados.

Sin embargo, para el fiscal Guillermo Heredia los tiempos se agotaron. Las pruebas recolectadas durante los primeros meses del año, sumadas al volumen de denuncias y a la magnitud del perjuicio económico, llevaron a considerar que habría existido una maniobra ilícita organizada que dejó un tendal de damnificados. Desde la fiscalía sostienen que no hay margen para un acuerdo y que la investigación debe continuar su curso.

Otras empresas bajo la lupa

Además del expediente principal por Branka Motors, también pesan sobre los detenidos denuncias vinculadas a otras firmas asociadas a su actividad comercial. Empresas como EMMEBE y Triax Motors quedaron bajo la lupa en el marco de la investigación, y se espera que en los próximos días puedan surgir nuevas imputaciones relacionadas con esos emprendimientos.

Triax Motors, de hecho, ya sufrió un escrache en las puertas de su local por parte de damnificados que la vinculaban con la misma maniobra, lo que quedó registrado en carteles colocados en la vidriera con la leyenda "Estafador".

El futuro judicial de los imputados

Ahora, los hermanos Marcó y Facundo Banega permanecerán detenidos a disposición de la Justicia. En un plazo de 72 horas, deberán afrontar la audiencia de formalización en Tribunales, donde se les imputarán formalmente los cargos y se definirá su situación procesal.

El fiscal Heredia continuará con la investigación para determinar si existió una organización destinada a cometer estafas de manera sistemática y si hay más personas involucradas en la maniobra. Mientras tanto, cientos de damnificados esperan que la causa avance y que puedan recuperar, al menos en parte, el dinero que invirtieron y nunca vieron reflejado en la motocicleta que soñaban adquirir.