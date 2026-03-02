Una tarde que debía ser de fiesta para los hinchas de Racing de Nueva Italia se transformó en una verdadera tragedia este domingo. En pleno desarrollo del partido frente a Mitre de Santiago del Estero, disputado en el estadio Miguel Sancho, en el barrio de Nueva Italia. Un hombre falleció tras sufrir una descompensación en las tribunas.

Según informaron fuentes policiales, el hincha comenzó a sentirse mal en una de las gradas mientras transcurría el encuentro. Efectivos que formaban parte del operativo de seguridad detectaron rápidamente la situación y solicitaron asistencia médica de inmediato ante la gravedad del cuadro que presentaba el hombre.

El simpatizante fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud por reanimarlo, minutos después confirmaron su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han trascendido detalles oficiales sobre la identidad de la víctima, mientras trabajan para establecer con precisión las causas de la descompensación.

El episodio provocó una profunda conmoción y dejó un clima de tristeza absoluta en el estadio Miguel Sancho. La familia del fútbol se encuentra de luto por esta pérdida irreparable en el marco de una jornada deportiva.