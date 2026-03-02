El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, realizó una evaluación del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y destacó la orientación general del mensaje, centrado en reformas estructurales y cambios de fondo en el funcionamiento del Estado. El dirigente consideró que el tono político respondió al contexto nacional y puso el foco en el contenido económico e institucional de los anuncios.

“Las aperturas de sesiones siempre son instancias relevantes. Observé a un presidente seguro de sus definiciones y con una postura firme en el plano político. Más allá de la confrontación, lo importante son las transformaciones que planteó. Muchos argentinos venimos sosteniendo desde hace años que el país necesitaba cambios profundos, y ese proceso ya comenzó”, expresó en rueda de prensa.

Publicidad

El vicegobernador valoró especialmente el paquete de reformas en marcha y las iniciativas anticipadas por el Ejecutivo nacional. “Las modificaciones en el mercado laboral, el debate sobre la edad de imputabilidad y los anuncios de una reforma impositiva, cambios en el Código Civil y una mayor apertura económica apuntan a mejorar la competitividad. Habrá matices y discusiones, pero el rumbo general busca ordenar variables estructurales”, señaló.

Durante su intervención ante la Asamblea Legislativa, Milei mantuvo un tono confrontativo hacia sectores de la oposición y el kirchnerismo. Entre sus definiciones más duras, sostuvo: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, y acusó a sus adversarios de “meter la mano en los bolsillos ajenos”. También lanzó críticas directas a dirigentes opositores y a la izquierda, en un mensaje que combinó balance de gestión con un fuerte contenido político.

Publicidad

Martín también destacó la mención específica a San Juan dentro del discurso y el énfasis en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para el desarrollo. “Es importante que el presidente haya puesto en valor a la provincia y el rol de las inversiones para la generación de empleo. La decisión de enviar proyectos de manera periódica al Congreso muestra una estrategia de transformación sostenida en el tiempo”, indicó.

En cuanto al posicionamiento político, el vicegobernador aseguró que el oficialismo sanjuanino mantiene una actitud de acompañamiento institucional. “Siempre hemos buscado colaborar con el Gobierno nacional. La premisa es clara: si al Ejecutivo nacional le va bien, al país le va bien. Analizaremos cada iniciativa en particular, pero compartimos la necesidad de avanzar en cambios y coincidimos con la orientación económica general”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, el dirigente se refirió al contexto económico y a los desafíos por delante. “La Argentina atraviesa una situación compleja, producto de problemas acumulados durante décadas. La desaceleración de la inflación es un paso importante y debe sostenerse, pero no alcanza por sí sola. El desafío central es la reactivación. En San Juan, las expectativas están puestas en el fortalecimiento de la producción, especialmente en la minería, como motor de crecimiento y generación de empleo”, concluyó.