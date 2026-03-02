Se conocieron las identidades de los cinco heridos del choque entre un auto y una moto

Durante la madrugada de este lunes, se registró un grave accidente de tránsito en la intersección de Avenida Libertador y calle Las Heras, en el departamento Capital. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Fiat Uno, que funcionaba como Uber, y una motocicleta Corven de 150cc.

Según el reporte de la mecánica del suceso, la moto transitaba por Las Heras de norte a sur cuando, al alcanzar la rotonda con la avenida, colisionó con el auto que se dirigía de este a oeste. Como consecuencia del impacto, el coche se desvió y chocó contra una palmera situada en el bulevar de la Libertador, resultando con daños totales.

Publicidad

La Justicia proporcionó un parte detallando que los cinco involucrados sufrieron traumatismo encefalocraneano (TEC) y politraumatismos. Los heridos fueron identificados como Sebastián Nahuel Sanginez (21), quien conducía el rodado menor, y los ocupantes del Fiat: el conductor Mateo Espósito (21) junto a sus acompañantes Daniza Abril Tumbarello (20), Gerónimo Sánchez (20) y Ana Sol Varela (22). A pesar de la violencia del choque, el informe judicial aclaró que los jóvenes se encontrarían fuera de peligro.

Un elemento clave en la investigación es que calle Las Heras ha sido habilitada recientemente como doble mano de forma provisoria por obras de construcción en la zona. Por tal motivo, las autoridades confirmaron que el motociclista no circulaba en contramano al momento del impacto.