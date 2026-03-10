Denisse Robles Bonade, acusada de 141 estafas, rendirá otro examen en la UNSJ sin custodia

Hay mucho malestar entre los más de 200 estafados con la compra de lotes y propiedades que comercializaban Denisse Robles Bonade y su hoy expareja, Rubén Martín. Es que además del perjuicio económico, en las últimas horas trascendió que la mujer, con prisión domiciliaria, podrá presentarse a rendir en la universidad sin custodia policial, es decir, sin ningún tipo de control.

Lo que más molestó a los damnificados es que esta es la séptima salida que la mujer llevará adelante con autorización judicial. Anteriormente ya había sido autorizada para asistir a consultas médicas y rendir otras materias de la carrera de Abogacía que cursa en la Universidad Nacional de San Juan.

Los permisos judiciales y el rechazo a los recursos

Todas las salidas fueron autorizadas por la Justicia. Recién en este último pedido de la imputada se registró un recurso por parte de uno de los letrados que representa a los estafados. Sin embargo, el planteo fue rechazado y hoy la mujer podrá presentarse en la mesa para avanzar con su carrera como abogada.

Movidos por la indignación, los estafados planean nuevas manifestaciones en Tribunales para evitar que acceda a beneficios de este tipo. Consideran que no se trata de salidas esenciales y que la imputada debería rendir sus exámenes en la modalidad virtual o con algún tipo de control.

La causa judicial

Tras el escándalo y su detención, Robles Bonade y Martín González estuvieron detenidos en el Penal de Chimbas y posteriormente recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. La pareja está imputada por los delitos de estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos, en concurso real y en calidad de autores, conforme a lo establecido por el Código Penal.

Martín González está imputado actualmente por 157 hechos de estafa, mientras que Robles Bonade acumula 141 causas. Estas cifras podrían incrementarse en el corto plazo a medida que avancen las actuaciones judiciales. La Fiscalía señaló que hay otras 40 o 50 denuncias que podrían sumarse al expediente, lo que elevaría el número total a cerca de 200 presentaciones.

El malestar de las víctimas crece no solo por el daño económico sufrido, sino también por los beneficios que recibe una de las principales acusadas mientras la causa judicial avanza lentamente.