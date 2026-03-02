San Juan evita descontar el día a los docentes que acataron al paro nacional

En el marco del paro nacional docente convocado en rechazo a medidas del presidente Javier Milei, el Gobierno de San Juan evitará descontar el día a los maestros que decidan adherir a la medida de fuerza. Desde la gestión del gobernador Marcelo Orrego aseguraron que priorizarán el diálogo y evitarán aplicar sanciones salariales.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, explicó en Estación Claridad que la huelga responde a un conflicto de alcance nacional y no a una disputa directa con la administración provincial. “La paritaria en San Juan está abierta y convocada para el miércoles. Nosotros nunca hemos cortado el diálogo”, sostuvo.

Clases y actos, con normalidad

Desde el Ejecutivo remarcaron que el inicio del ciclo lectivo se mantiene con normalidad institucional: las escuelas estarán abiertas, los directivos presentes y los actos de comienzo de clases se realizarán como estaba previsto.

“Los chicos tienen que ir a la escuela”, señalaron desde el Gobierno, aunque reconocieron que en la práctica puede haber docentes que adhieran al paro y familias que decidan no enviar a sus hijos. En ese sentido, recomendaron a los padres comunicarse previamente con cada docente para conocer la situación particular.

“No vamos a meter a todos en la misma bolsa”

Consultado sobre la posibilidad de aplicar el descuento del día no trabajado —una herramienta legal que tiene cualquier empleador— Achem indicó que la intención es no llegar a esa instancia.

“Vamos a tratar de no llegar ahí. Una cosa es la discusión política de los secretarios gremiales y otra cosa es el salario del docente que va todos los días a trabajar. Descontar un día impacta fuerte en la familia”, expresó.

El funcionario diferenció la postura del Gobierno provincial del escenario nacional y destacó que en San Juan las negociaciones salariales comenzaron el 6 de febrero y continúan abiertas. Además, afirmó que en los últimos 24 meses se avanzó en el blanqueo total del salario docente y en la mejora del nomenclador.

Paritarias abiertas y nueva oferta

Achem confirmó que el miércoles habrá una nueva reunión paritaria y adelantó que la propuesta será superadora respecto de las anteriores. “En las cuatro sesiones previas siempre mejoramos la oferta y esta también lo va a hacer”, aseguró.

No obstante, advirtió que la provincia enfrenta límites financieros debido a la caída de transferencias nacionales y a la baja proyectada en la coparticipación. Según indicó, el Ejecutivo propondrá además una cláusula de revisión en junio para monitorear la evolución del poder adquisitivo.

Un conflicto que excede a la provincia

El funcionario consideró “injusto” que un paro nacional impacte en el normal dictado de clases en la provincia cuando el vínculo local con los gremios se mantiene activo. “En San Juan se ha conseguido más con diálogo que con paro”, afirmó.

En paralelo, Achem también se refirió al discurso del presidente Milei ante el Congreso y sostuvo que, más allá del estilo, hubo definiciones técnicas importantes sobre reforma del Estado y política económica. Sin embargo, remarcó que el ajuste nacional “lo están pagando las provincias”.

Mientras tanto, el mensaje oficial en San Juan es claro: las escuelas estarán abiertas, el diálogo seguirá vigente y, por ahora, no habrá descuento del día para los docentes que adhieran a la medida nacional.