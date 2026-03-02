Milei y Victoria Villarruel cara a cara: gestos gélidos y chicanas políticas

Javier Milei encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación en un clima de evidente distanciamiento con Victoria Villarruel. Cumpliendo con el protocolo, la Vicepresidenta recibió al mandatario en la explanada junto a Martín Menem y Bartolomé Abdala. Sin embargo, la transmisión oficial omitió el momento en que el jefe de Estado extendió su mano de forma gélida a su compañera de fórmula, gesto que contrastó con el efusivo abrazo que le dio al presidente de la Cámara de Diputados.

Este primer encuentro presencial tras meses de alejamiento evidenció una relación que se considera "completamente rota". Las tensiones se profundizaron recientemente tras las críticas de Villarruel a las políticas de apertura comercial y su acercamiento al gobernador peronista Ricardo Quintela. Mientras el Presidente saludaba a aliados como Cristian Ritondo y pronunciaba su discurso, la Vicepresidenta se mostró desatenta, utilizando su teléfono celular en reiteradas ocasiones.

Publicidad

En su alocución, Milei defendió la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Respecto a su gestión económica, el mandatario declaró: “Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años”. Asimismo, sostuvo: “Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables”.

Al referirse a la política impositiva, el jefe de Estado afirmó: “Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además lo bajamos por el equivalente de dos puntos y medios del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política”.

Publicidad

También celebró la sanción de la ley de inocencia fiscal: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Finalmente, el Presidente lanzó una dura alusión a las ambiciones políticas internas y externas: “Luego de nuestro triunfo en las elecciones de la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”.