El ciclo lectivo en San Juan comenzó con un paro docente de alto acatamiento, impulsado por los gremios del sector en reclamo de mejoras salariales y respuestas a planteos presentados al Gobierno provincial a fines del año pasado. La medida, que incluyó movilización, forma parte de un plan de lucha definido en el ámbito local y luego articulado con la protesta nacional convocada por las organizaciones docentes.

Desde UDAP, Patricia Quiroga explicó a DIARIO HUARPE que la decisión de la medida fue tomada con anterioridad a la convocatoria nacional y respondió a la falta de avances en la negociación provincial. “Se trata de un paro provincial que fue votado en plenario hace tres semanas, cuando aún no se conocía la medida nacional. Luego adherimos porque la situación del sector es general, pero el origen del conflicto es local y está vinculado a la ausencia de respuestas a los reclamos presentados en diciembre”, señaló.

Patricia Quiroga, secretaria General de UDAP. Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE.

La dirigente indicó que el principal reclamo está centrado en una mejora de la propuesta salarial y en la modificación de los tramos de actualización previstos por el Ejecutivo. “La docencia no acepta un esquema de incrementos diferidos, porque la pérdida del poder adquisitivo es inmediata y la situación económica del sector es cada vez más compleja”, afirmó.

Quiroga también se refirió a la próxima instancia de negociación prevista para el 4 de marzo y advirtió que el desarrollo del conflicto dependerá del resultado de ese encuentro. “Esperamos una propuesta superadora que permita destrabar la situación. Si no hay avances concretos, la docencia ya definió la continuidad del plan de lucha con un paro de 48 horas durante la semana siguiente”, sostuvo. Además, manifestó que el gremio venía anticipando la medida y expresó preocupación por la falta de alternativas oficiales para evitar el inicio del ciclo con conflicto.

Alta adhesión y reclamo salarial

Por su parte, la secretaria general de UDA, Karina Navarro, también habló con DIARIO HUARPE y reconoció que durante las negociaciones se registraron algunos avances técnicos, aunque consideró que no alcanzan para recomponer los ingresos del sector. “Se han mejorado algunos cargos testigo, pero esos cambios no se reflejan en el salario real. Con la actualización vigente, los ingresos quedan aplanados y no acompañan el aumento sostenido de bienes y servicios”, explicó.

Karina Navarro, secretarial general de UDA. Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE.

Navarro estimó que la adhesión al paro alcanzó cerca del 80% en el turno mañana y señaló que, pese al temor por posibles descuentos, el nivel de acatamiento fue elevado. “Existe preocupación por las consecuencias de la medida, pero la situación económica es crítica y el reclamo responde a una necesidad concreta de los trabajadores de la educación”, indicó.

La dirigente remarcó además que el conflicto se inscribe en un contexto más amplio de deterioro salarial en el sistema educativo. “Se han realizado presentaciones y gestiones por las vías institucionales, pero no hubo respuestas suficientes. Hoy los salarios no acompañan la realidad económica y eso impacta directamente en el funcionamiento del sistema educativo”, concluyó. Mientras tanto, los gremios aguardan la próxima convocatoria oficial, de la que dependerá la continuidad o no de las medidas de fuerza.

