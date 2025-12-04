Desde $79.000 hasta $795.000: los valores de las entradas para Infinito Water Park

La provincia se prepara para la inauguración del Infinito Water Park, presentado como el parque acuático más grande de Argentina, que abrirá sus puertas el sábado 3 de enero de 2026. El megaproyecto, ubicado en la Circunvalación este de la capital cordobesa, ya lanzó su preventa de entradas con valores que oscilan entre $79.000 y $795.000, dependiendo de la categoría y el día de visita.

Un proyecto de dimensiones récord

El complejo, que ocupa 13 hectáreas (equivalente a 19 canchas de fútbol profesional), presenta un avance de obra entre el 85% y 90% según el último reporte del 14 de noviembre. Contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes, incluyendo un "río lento" de 500 metros y playas de arena.

La estrella del parque será una piscina de olas de 3,5 millones de litros, la más grande del país, capaz de generar olas artificiales de hasta 1,8 metros de altura y albergar a 2.500 personas simultáneamente. La capacidad total del parque acuático será de 7.000 visitantes en los juegos acuáticos.

Los precios de la preventa: tres categorías disponibles

El parque, que funcionará todos los días de 9:30 a 19:00 horas, ofrecerá tres tipos de experiencia:

1. Infinito Aqua (Entrada base)

Lunes a jueves: $79.000 (menores de 2 a 6 años) / $99.000 (adultos)

Viernes a domingos: $99.000 (menores) / $129.000 (adultos)

Incluye: flotadores, reposeras y sombras de uso libre, sujeto a disponibilidad.

2. Infinito Lounge (Experiencia premium)

Lunes a jueves: $119.000 (menores) / $139.000 (adultos)

Viernes a domingos: $129.000 (menores) / $159.000 (adultos)

Incluye: acceso a zona lounge privada, pase rápido a juegos, flotadores, sombrillas y reposeras.

3. Tribu Cabaña Lounge (Paquete grupal exclusivo)

Lunes a jueves: $695.000

Viernes a domingo: $795.000

Incluye: cabaña privada, cuatro pases Infinito Lounge, frigobar con ocho bebidas, cuatro bolsas de snacks, seguros de lluvia y estacionamiento.

Importante: Las entradas no incluyen comida ni bebida, excepto el paquete Tribu Cabaña Lounge. Los tickets pueden adquirirse a través de Paseshow, con opciones de financiación disponibles.

Impacto económico y turístico

El CEO de Infinito Open, Cristian Martin, destacó el potencial transformador del proyecto: "El parque acuático estará activo desde septiembre hasta abril, y el plan, una vez que el proyecto total (36 hectáreas) esté operativo, es recibir 830 mil visitantes mensuales".

Las proyecciones son ambiciosas:

450 mil visitantes durante la primera temporada (enero a abril 2026)

$67 mil millones movilizados en la economía provincial

500 empleos directos (300 en el parque acuático y 200 en locales comerciales)

1.300 puestos indirectos generados

Inauguración escalonada y oferta complementaria

Junto al parque acuático, se inaugurará "Buen Este", un complejo abierto de 46 locales comerciales con más de 7.000 m² que incluirá propuestas gastronómicas como Betos, Mostaza y el regreso de Novecento a Córdoba, además de centros de entretenimiento como Neverland y Funland.

El proyecto total, desarrollado por Grupo Inversor Infinito, busca revalorizar la zona este de la Circunvalación cordobesa y consolidar a la provincia como destino de referencia en Sudamérica para el turismo de entretenimiento familiar.

Las atracciones del parque son provistas por Action Park Waterscapes, firma española con experiencia en parques temáticos a nivel mundial. Con su apertura, Córdoba sumará un atractivo de escala internacional a su oferta turística, marcando un hito en el desarrollo de infraestructura de entretenimiento en Argentina.

Inauguración: 3 de enero de 2026

Ubicación: Circunvalación este, Córdoba Capital

Horario: 9:30 a 19:00 horas (todos los días)

Capacidad: 7.000 personas simultáneas

Superficie: 13 hectáreas (fase inicial)

Venta de entradas: Paseshow (con opciones de financiación)