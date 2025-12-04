Maxi López y Wanda Nara: cómo es el acuerdo millonario que firmaron

Maxi López le tomó el gustito a la vida en Argentina, y comenzó a hacer un trabajo fino para poder establecerse de manera definitiva con su familia. Este replanteo de su vida en Suiza se debe a que, gracias a Wanda Nara, está facturando muy bien.

Si bien viajará en los próximos días para asistir al nacimiento de su hijo —la fecha de parto es el 27 de diciembre—, López ya tiene pasaje para regresar el 5 de enero. Su pareja, Daniela Christiansson, su hija Elle, y el bebé, se quedarán en el extranjero hasta que el menor pueda viajar.

La fecha de vuelta coincide con sus nuevos compromisos laborales en el país. Yanina Latorre contó que el 5 de enero López viajará a Mar del Plata. Esto se debe a que fue contratado para tener su programa en Olga, el canal de Migue Granados. Daniel Fava sumó que estará hasta el último día hábil de enero a cambio de ‘una cifra millonaria’. Fava añadió otros datos que explican la ansiedad de López por volver, más allá de la cercanía con sus hijos: “También está evaluando contratos millonarios que, como te gusta decir a vos (le dijo a Karina Mazzocco) tienen una bolsa de ceros”.

El periodista cerró la información confirmando la mudanza familiar: “El día 5 de enero está Maxi acá y, por lo que tienen calculado, marzo o abril se viene toda la familia a Buenos Aires y se instala”. El periodista además especuló sobre el potencial económico si la expareja se une en redes: “¿pero si se juntan Maxi y Wanda pueden llegar a facturar una cifra incalculable? ¿30 mil dólares un reel? También tiene eso”.