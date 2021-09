Desde el Ministerio de Educación respaldan a la rectora del Colegio de Valle Fértil

Tras la polémica que se desató hace unas semanas en la comunidad educativa del Colegio Superior Nº 1 Fuerza Aérea Argentina Nivel Formación Docente de San Agustín, Valle Fértil, después que la rectora del establecimiento decidiera que ningún alumno podrá rendir los coloquios si no completa sus legajos personales, desde el Ministerio de Educación manifestaron que desconocía la situación, que van a hacer las averiguaciones correspondientes, pero a prima fase, respaldarían la decisión de la rectora.

"Todas las rectoras y rectores de los establecimientos educativos tienen la facultad de tomar una decisión de estas características porque se estaría ajustando a la normativa existente de los requisitos que los alumnos deben cumplir al ingresar a una institución", dijo a DIARIO HUARPE Alejandra Sampaolesi, supervisora de Educación Superior del Ministerio de Educación. "En toda institución hay una normativa que regula el ingreso y la permanencia de los alumnos. La normativa es clara con respecto a eso y el estudiante ingresa sabiendo qué debe cumplir con los requisitos que pide la institución. Y por normativa hay un tiempo de espera para completarlos. Si no se cumple ese tempo, obviamente, su condición de estudiante cae; tal como sucede en cualquier instituto privado a en cualquier universidad. Es decir, si los alumnos no presentan los papeles, a los seis meses quedan libres y pierden su condición de estudiantes".

Alejandra Sampaolesi.

Sampaolesi considera que por los dichos de la rectora, si hay alumnos que están a punto de recibirse y todavía no presentan el certificado analítico del secundario, demasiada prudencia y contemplación ha tenido la rectora.

"A lo mejor, de buena fe, la rectora ha intentado no perder sus estudiantes y los está esperando", manifestó. "Ahora, le soy sincera, no entiendo cómo si la rectora les está dando esa facilidad a los alumnos, estos no han cumplido con los requisitos que les están pidiendo desde que ingresaron al establecimiento educativo".

Por último, la supervisora explicó que debido a la pandemia, se han dado prórroga hasta fin de año para presentar la documentación de los legajos en todos los institutos de Educación Superior de la provincia; y a la par invitó a todos los alumnos y profesores de los institutos que estén disconformes con las medidas que se toman en el establecimiento educativo, a acercarse por el área ministerial que ella dirige, ya que allí también se pueden presentar los reclamos de forma anónima. Es decir, preservando el o los nombres y apellidos de los que denuncian.